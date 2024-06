La partita Portogallo-Slovenia si giocherà allo stadio “Deutsche Bank Park” di Francoforte, lunedì 1 giugno, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta Tv su Sky Sport e su Rai Uno, mentre le alternative streaming saranno rappresentate, oltre che da Rai Play e SkyGo, anche da Now Tv Sport, piattaforma dove tutti gli utenti che avranno sottoscritto un abbonamento, avranno accesso a tutti i contenuti Sky.

Dove vedere Portogallo-Slovenia in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 1-07-2024.

Il Portogallo è riuscito a concludere il proprio Gruppo F al primo posto in classifica con 6 punti totalizzati, nonostante la sconfitta incassata all’ultimo turno per mano della Georgia col punteggio di 2-0. Gli uomini allenati dall’ex tecnico del Belgio, Roberto Matinez, sono una delle rose più complete di quest’Europeo e hanno già ampiamente dimostrato di avere tutte le carte in regola per mettere in difficoltà chiunque si trovino davanti. L’obiettivo resta quello di voler ripetere quanto accadde nell’edizione del 2016, con i portoghesi che riuscirono ad alzare la loro prima coppa al cielo.

Dall’altra parte la sfidante Slovenia capeggiata dal tecnico, Kek, la quale è riuscita ad approdare per il rotto della cuffia alla fase degli ottavi di finale, dopo essersi piazzata al 4° posto della classifica delle migliori terze del torneo davanti a Croazia e Ungheria. Il gioco espresso dagli sloveni nel Gruppo C non è stato per nulla esaltante, anche se costoro sono comunque riusciti a mantenere la propria imbattibilità, raccogliendo tre pareggi contro Inghilterra, Serbia e Danimarca.

Dove vedere Portogallo-Slovenia in diretta Tv e Streaming

Partita : Portogallo-Slovenia

: Portogallo-Slovenia Data: 1 luglio

1 luglio Orario: 21:00

21:00 Diretta Tv : Sky Sport e Rai Uno

: Sky Sport e Rai Uno Streaming: Now Tv, Rai Play e SkyGo

Portogallo-Slovenia sarà visibile in diretta tv su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213). Inoltre, il match sarà trasmesso in chiaro su Rai Uno.

L’alternativa streaming sarà rappresentata da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti Sky, sottoscrivendo l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99 euro al mese. Così come anche l’applicazione Rai Play consentirà a tutti di poter prendere visione dello streaming del match in maniera totalmente gratuita, scaricando l’app dal proprio store quest’ultima disponibile sia per IOS che per Android.

La partita Portogallo-Slovenia potrà essere seguita sull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente dal proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Portogallo-Slovenia le ultimissime:

Si continuerà sulla via del 3-5-2 fissato da Martinez, con il Portogallo che in difesa si affiderà all’esperienza di Pepe e di Ruben Dias e Nuno Mendes agenti come colonne centrali della retroguardia. In mezzo al campo Bruno Fernandes sarà affiancato dall’estro di Bernando Silva e dalla regia di Vitinha, mentre come quinti di centrocampo larghi ci saranno Cancelo a destra e Dalot dalla parte opposta. Davanti Leao affiancherà Cristiano Ronaldo.

Tra le fila Slovene, l’uomo più pericoloso sarà senz’altro il centravanti del Lipsia, Sesko, il quale sarà affiancato da Sporar lì davanti. Centrocampo a 4 composta da Malkar e Balkovec larghi con Stojanovic e Elsnik in mezzo.

Portogallo-Slovenia Probabili Formazioni:

PORTOGALLO (3-5-2): Diogo Costa; Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Dalot, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, Cancelo; Cristiano Ronaldo, Leao. Ct. Martinez.

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec; Stojanovic, Elsnik, Cerin, Mlakar; Sporar, Sesko. Ct. Kek.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.