Dove vedere Pisa – Verona in Diretta Streaming Live e TV Serie A 7° Giornata

Dove vedere Pisa – Hellas Verona in Diretta Tv e Streaming Live, 7° Giornata Serie A, Sabato 18 Ottobre ore 15:00.

Due delle quattro squadre ancora senza vittorie in Serie A si sfidano sabato all’Arena Garibaldi, dove il Pisa ospita l’Hellas Verona nel match valido per la settima giornata di campionato.

Si tratta del primo confronto in Serie A dal 1989 un ritorno storico che mette di fronte due club accomunati da un inizio di stagione complicato.

Entrambe le formazioni stanno faticando sia in fase offensiva che difensiva e sono separate da 1 solo punto nella parte bassa della classifica.

Il Pisa è fanalino di coda con 2 punti frutto di 2 pareggi e 4 sconfitte nelle prime 6 Giornate. Il Verona invece ha 3 punti frutto di 3 pareggi.

Una vittoria in questo scontro diretto potrebbe rappresentare una svolta fondamentale, permettendo a una delle due di abbandonare la zona retrocessione e rilanciare le proprie ambizioni di salvezza dopo sette giornate. Un pareggio non servirebbe a smuovere la classifica di nessuna delle due lasciandole entrambe nel limbo.

Guarda Pisa – Verona in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO

Dove vedere Pisa – Hellas Verona in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Pisa – Verona Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Lecce – Sassuolo di Sabato 18 Ottobre ore 15:00 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Lecce – Sassuolo su DAZN sarà a cura di Edoardo Testoni con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Pisa:

L’entusiasmo per il ritorno del Pisa in Serie A, dopo ben 34 anni di assenza, si sta lentamente scontrando con la dura realtà del massimo campionato italiano. Il club toscano, infatti, non ha ancora centrato una vittoria in questa stagione e occupa l’ultimo posto in classifica dopo sei giornate, con soli due punti conquistati su diciotto disponibili.

La squadra di Alberto Gilardino ha perso quattro delle sei partite disputate, subendo 10 gol, un dato che la colloca tra le peggiori difese della competizione, meglio solo del Torino (13 reti incassate). Con appena tre gol realizzati dall’inizio del campionato, i nerazzurri faticano a trovare la via del gol, e la fiducia inizia a vacillare tra i tifosi e lo spogliatoio.

Il Pisa è una delle quattro squadre ancora senza vittorie in Serie A, insieme a Fiorentina, Verona e Genoa, che occupano anch’esse la parte bassa della classifica. Tuttavia, i precedenti offrono un piccolo spiraglio di speranza: i toscani non perdono contro l’Hellas Verona dal lontano 1989, collezionando due vittorie e quattro pareggi nelle successive sfide ufficiali.

L’obiettivo di sabato sarà finalmente segnare davanti al pubblico dell’Arena Garibaldi, dove nelle ultime due uscite contro Roma e Udinese è arrivato un doppio 0-1, prima di un pareggio incoraggiante contro la Fiorentina. I nerazzurri sperano che questa sfida diretta possa rappresentare la scintilla per invertire la rotta e cominciare a costruire la salvezza.

Come arriva il Verona:

Come il Pisa, anche l’Hellas Verona sta vivendo un avvio di stagione tutt’altro che brillante, con sei partite senza vittorie e ben quattro gare concluse senza segnare. Dei soli due gol realizzati finora, uno è arrivato nel pareggio per 1-1 contro la Juventus al Bentegodi nella quarta giornata, ma quel risultato incoraggiante non ha avuto seguito: la squadra di Paolo Zanetti è poi incappata in due sconfitte consecutive contro Roma (2-0) e Sassuolo (1-0).

Lontano da casa, il rendimento degli scaligeri è ancora più preoccupante. Su tre trasferte, l’Hellas ha raccolto appena un punto, incassando sei reti senza segnarne alcuna nelle due più recenti uscite, perse nettamente contro Lazio (4-0) e Roma. Un altro ko a Pisa significherebbe eguagliare un primato negativo che resiste dal campionato 1999-2000, quando i Mastini conquistarono un solo punto nelle prime quattro gare esterne della stagione.

Nonostante le statistiche non sorridano agli ospiti, il contesto del match resta incerto. Le difficoltà del Pisa in zona gol e la mancanza di continuità del Verona rendono questa sfida diretta una delle più aperte della settima giornata di Serie A: un incontro in cui, più che la qualità, potrebbero fare la differenza la determinazione e la fame di punti di due squadre alla disperata ricerca di una svolta.

Probabili Formazioni di Pisa – Hellas Verona:

Il Pisa dovrà fare a meno di Idrissa Touré, squalificato dopo l’espulsione rimediata nel pesante 0-4 contro il Bologna prima della sosta. Le condizioni di Daniel Denoon, Michel Aebischer e Tomas Esteves saranno valutate nei prossimi giorni, ma nessuno di loro sembra in forte dubbio per la gara contro il Verona. Più complessa, invece, la situazione di Calvin Stengs, che dovrebbe restare ai box anche per questa giornata.

In difesa, i fedelissimi Simone Canestrelli e Antonio Caracciolo, unici ad aver giocato tutti i minuti delle prime sei partite, saranno ancora i pilastri della retroguardia nerazzurra, mentre Alberto Gilardino potrebbe confermare il 3-5-1-1 con Tramoni alle spalle di Nzola.

Sul fronte Hellas Verona, Daniel Oyegoke sarà monitorato dallo staff medico, mentre restano indisponibili Abdou Harroui, Moatasem Al Musrati e Tomas Suslov, quest’ultimo alle prese con un grave infortunio al ginocchio (lesione del crociato). In avanti, Gift Orban e Suat Serdar restano gli unici due giocatori andati a segno in questo avvio di campionato. Proprio Serdar, oltre al gol realizzato, è stato uno dei più propositivi del gruppo, avendo creato otto occasioni da rete e due palle-gol nitide, dimostrando la sua importanza anche in fase di costruzione.

L’unico calciatore di movimento sempre presente in campo in tutte le gare stagionali è Victor Nelsson, punto fermo della difesa veronese, destinato a partire ancora una volta titolare nella trasferta toscana.

Probabili formazioni Pisa-Hellas Verona

Pisa (3-5-1-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni; Nzola.

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Orban, Giovane.

Pronostico Pisa-Hellas Verona:

Nonostante il calcio riservi spesso sorprese, tutto lascia pensare a una partita chiusa e tattica all’Arena Garibaldi. Sia Pisa che Hellas Verona stanno attraversando un periodo di forte difficoltà sotto porta e faticano a trasformare le occasioni in gol.

Con due attacchi tra i meno prolifici del campionato e difese che cercano di ritrovare solidità dopo le ultime delusioni, il rischio concreto è quello di assistere a una gara bloccata, con poche emozioni e probabilmente senza reti. Un pareggio a reti inviolate, insomma, che servirebbe a poco in chiave classifica ma potrebbe almeno interrompere la serie negativa di entrambe le squadre.

I migliori bookmaker