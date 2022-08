Napoli girone Champions, dove vedere le partite

Napoli Girone Champions, il calendario con date, orari e canali tv del gruppo A del Napoli. Gli azzurri hanno incontrato gli olandesi dell’Ajax e ritroveranno il Liverpool, già affrontato in passato. Dalla quarta fascia, invece, i vice-campioni dell’Europa League, il Rangers.

Il Napoli ritorna in Champions League dopo tre anni di assenza. L’ultima volta, di fatto, è stata nella stagione 2019-20 che fu un’annata non proprio felice per il club. Sulla panchina sedeva Carlo Ancelotti che, per via della questione ammutinamento dei giocatori, venne esonerato dalla società. Al tecnico, che aveva superato il proprio girone, successe Rino Gattuso, la cui avventura europea terminò agli ottavi contro il Barcellona.

Ora, invece, c’è una nuovo allenatore: Luciano Spalletti. Il mercato degli azzurri è stato davvero corposo e con tante pedine che stanno già dimostrando le proprie abilità come Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min-Jae ma anche vecchie certezze come Victor Osimhen e un rinato Stanislav Lobotka. Il Napoli, però, partiva dalla terza fascia e si temeva il peggio nel sorteggio.

Nonostante la posizione poco favorevole, è riuscito a finire in un girone non impossibile ma decisamente affascinante. Dalla prima fascia, i partenopei hanno pescato l’Ajax, una squadra che ha sempre dominato in Olanda. Con un ricco vivaio pieni di giovani talentuosi, la squadra allenata da Alfred Schreuder ha sempre varcato i migliori palcoscenici europei, tanto da arrivar addirittura in semifinale di Champions League nella stagione 2018-19.

L’Ajax è una delle squadre più blasonate dei Paesi Bassi che ha già fatto bottino pieno in Eredivisie, vincendo le prime tre partite. Non è da meno, però, il Liverpool. Gli uomini di Jürgen Klopp non sono di certo una novità per il calcio europeo ma sono un habitué per il Napoli. Infatti, è la terza volta che gli azzurri pescano i Reds nella fase a gironi.

Il Liverpool non ha iniziato benissimo in campionato, nelle prime tre partite due pareggi ed un KO contro il Manchester United, ma la squadra ha giocatori fortissimi come Mohamed Salah e Luis Fernando Díaz. A concludere il girone è il Rangers che, tra le avversarie della quarta fascia, era sicuramente quella da evitare. Gli scozzesi si sono trovati ai gironi insieme ai rivali del Celtic.

La squadra di Giovanni van Bronckhorst è stata protagonista di una salita fenomenale. Dal fallimento nel 2011 in pochi anni sono subito riemersi fino al 2016 quando sono tornati in Scottish Premiership. Nella stagione 2020-21 hanno vinto il loro cinquantacinquesimo titolo e, l’anno dopo, arrivano in finale di Europa League perdendo, però, contro l’Eintracht di Francoforte.

Gli scozzesi si sono qualificati ai gironi eliminando il PSV Eindhoven agli spareggi: a Glasgow è terminata 2-2 e i Gers hanno vinto per 1-0 fuori casa grazie alla rete di Antonio Colak.

Napoli girone Champions, il calendario

PRIMA GIORNATA

7 SETTEMBRE Ore 21:00 Napoli-Liverpool

SECONDA GIORNATA

13 SETTEMBRE ore 21:00 Rangers-Napoli

TERZA GIORNATA

4 OTTOBRE Ore 21:00 Ajax-Napoli

QUARTA GIORNATA

12 OTTOBRE Ore 18:45 Napoli-Ajax

QUINTA GIORNATA

26 OTTOBRE Ore 21:00 Napoli-Rangers

SESTA GIORNATA

1 NOVEMBRE Ore 21:00 Liverpool-Napoli

Napoli girone Champions, dove vedere le partite

I diritti della Champions League sono stati acquistati da Sky che trasmetterà le 137 partite. Di queste, 104 saranno visibili sulla piattaforma pay-per-view di Mediaset, Infinity+. Inoltre, si potrà visionare anche la competizione su Amazon Prime Video che trasmetterà, in esclusiva, la migliore partita del mercoledì delle squadre italiane fino poi alle semifinale.

Si potrà seguire la Champions League anche su Canale 5 che trasmetterà in chiaro la migliore partita del martedì alle 21:00 per poi proseguire con le altre fino alla finale di Istanbul del 10 giugno 2023.