Ottavi mondiali Qatar dove vederli in diretta TV e streaming. Le partite si disputeranno dal 3 dicembre al 6 dicembre e, come per tutti i match della competizione, potranno essere seguite sui canali Rai.

La fase a gironi ha decretato i proprio verdetti e non sono mancate le sorprese. Nel girone A, con tutti i favori del pronostico, a qualificarsi come prima è l’Olanda di Louis van Gaal che dovrà vedersela con gli Stati Uniti, veri outsider del gruppo B. Seconda invece il Senegal che riesce a vincere il match point contro il Ghana e a conquistare il secondo posto.

La nazionale senegalese affronterà, invece, l’Inghilterra che con due vittorie ed un pareggio ha dominato il proprio gruppo. Con qualche sofferenza, l’Argentina si è presa il primo posto del gruppo A. La Albiceleste, dopo la sconfitta clamorosa dell’esordio contro l’Arabia Esaudita, è riuscita a vincere entrambe le gare contro Messico e Polonia e agli ottavi incontrerà l’Australia.

Alle spalle della Nazionale di Lionel Messi, c’è la Polonia che è, a parità di punti e con la stessa differenza reti dei messicani, è passata solamente in virtù del minor numero di ammonizioni. I polacchi dovranno vedersela con i campioni della Francia che avevano già la qualificazione in tasca, nonostante la sconfitta dell’ultima giornata indolore contro la Tunisia. Ma il girone più sorprendente e inaspettato è stato quello E.

Alla vigilia della competizione, Spagna e Germania erano le favorite assolute per gli ottavi ma la Nazionale tedesca, invece, ha fallito l’obbiettivo. La vera sorpresa di questo Mondiale è sicuramente il Giappone allenato da Hajime Moriyasu che ha vinto entrambi i match perdendo, però, contro la Costarica ferma all’ultimo posto ma con la soddisfazione di aver battuto i tedeschi.

I nipponici incroceranno la Croazia che è finita clamorosamente dietro un super Marocco che sogna i quarti contro la Spagna di Luis Enrique. Cambio clamoroso, invece, nel gruppo H. Il Portogallo, già sicuro del primo posto, è stato sconfitto nell’ultima giornata dalla Corea del Sud che è riuscita a guadagnarsi il secondo posto.

La nazionale portoghese incontrerà la Svizzera che ha concluso da seconda il girone G mentre i coreani dovranno vedersela con il Brasile che è riuscito a mantenere il primo posto, sebbene la sconfitta contro il Camerun.

Ottavi mondiali Qatar, dove vederli in diretta TV streaming

Competizione: Ottavi Mondiali Qatar

Ottavi Mondiali Qatar Data: 3 dicembre-6 dicembre

3 dicembre-6 dicembre Canale tv: Rai 1

Streaming: Rai Play

Come per la fase a gironi, gli ottavi verranno trasmessi ugualmente dalla Rai che detiene i diritti di tutte le partite. I match potranno essere seguiti anche in Streaming sull’app Rai Play, scaricabile per PC, smartphone o tablet o visibile attraverso il proprio sito web.

Ottavi mondiali Qatar, il calendario

3 DICEMBRE

Partita 1 – Olanda-Stati Uniti alle 16 (Rai 1)

Partita 2 – Argentina-Australia alle 20 (Rai 1)

4 DICEMBRE

Partita 3 – Francia-Polonia alle 16 (Rai 1)

Partita 4 – Inghilterra-Senegal alle 20 (Rai 1)

5 DICEMBRE

Partita 5 – Giappone-Croazia alle 16 (Rai 1)

Partita 6 – Brasile-Corea del Sud alle 20 (Rai 1)

6 DICEMBRE

Partita 7 – Marocco-Spagna alle 16 (Rai 1)

Partita 8 – Portogallo-Svizzera alle 20 (Rai 1)