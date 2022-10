Napoli Rangers, match valido per la quinta giornata di Champions League, si giocherà mercoledì 26 ottobre alle 21:00 al Diego Armando Maradona di Napoli. L’incontro sarà trasmesso su Sky che detiene i diritti dell’intera competizione. Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

Con la qualificazione agli ottavi già in tasca, il Napoli si prepara ad ospitare il Rangers al Maradona. Gli azzurri hanno già staccato il pass a due giornate d’anticipo, complice anche le due straordinarie vittorie contro l’Ajax sia dell’andata che del ritorno. La squadra di Luciano Spalletti è prima nel girone A e cercherà i tre punti per evitare il pericolo Liverpool.

Poco da fare, invece ,per gli scozzesi che non hanno alcuna possibilità di qualificazione in Europa League per la differenza reti davvero inferiore rispetta a quella degli olandesi. Fermi a zero punti e all’ultimo posto, i Gers dovranno ritrovare il Napoli dopo la pesante sconfitta per 3-0 dell’Ibrox Stadium.

Napoli Rangers, dove vederla in diretta TV e streaming

Partita: Napoli-Rangers

Napoli-Rangers Data: 26 ottobre

26 ottobre Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252)

Streaming: Mediaset Infinity, NOW, Sky Go

Napoli Rangers sarà trasmessa su Sky. I canali sono Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252). Sarà possibile visionare la partita anche in streaming sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

L’incontro potrà essere fruibile, inoltre, anche su NOW TV, piattaforma streaming di Sky ma anche su Mediaset Infinity +. La partita non sarà visibile in chiaro su Canale 5.

Napoli Rangers, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Napoli-Rangers in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Napoli Rangers, le ultimissime

Solito 4-3-3 per il Napoli . Davanti a Meret potrebbe esserci una chance per Østigård al fianco di Kim mentre sulle fasce ritorna Mario Rui, dopo aver saltato la Roma, e con Di Lorenzo. Spalletti non vuole rischiare Anguissa e per questo che potrebbe esserci di nuovo Ndombele con Lobotka ed Elmas. In attacco il tridente formato da Politano, Simeone e Raspadori.

Il Rangers risponde con un 5-4-1. Tavernier, Goldson, Davies, King e Barisic è il quintetto difensivo alle spalle del portiere McGregor. In mediana i centrali Lundstram e Davis mentre sulle corsie laterali Tillman e Kent. In attacco la punta Morelos.

Napoli Rangers, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Raspadori.

RANGERS (5-4-1): McGregor; Tavernier, Goldson, Davies, King, Barisic; Tillman, Lundstram, Davis, Kent; Morelos.