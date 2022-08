Napoli Monza, dove vedere il match valido per la 2° giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 21 agosto alle 18:30 al Maradona. Napoli-Monza sarà visibile in diretta Streaming su DAZN. Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla Smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Tra i match della seconda giornata di campionato c’è anche Napoli-Monza. L’esordio degli azzurri in campionato è stato più che soddisfacente. Il 5-2 in casa del Verona ha dato tantissime certezze alla squadra allenata da Luciano Spalletti, soprattutto in attacco. L’impatto del nuovo acquisto Khvicha Kvaratskhelia è stato impressionante ed il georgiano si è subito presentato con una rete.

Alla giostra del gol hanno partecipato anche Victor Osimhen, Stanislav Lobotka, Matteo Politano e Piotr Zielinski che sembrava aver già fatto le valigie. I partenopei si stanno muovendo abilmente anche sul mercato. In una sola giornata, infatti, sono andati a segno i colpi Giacomo Raspadori e Tanguy Ndombele che potrebbero essere a disposizione ma non titolari dal primo minuto. Il Napoli freme per la sua prima partita casalinga davanti al proprio pubblico.

Di diverso umore il neopromosso Monza. I Biancorossi hanno perso all’esordio per 2-1 in casa contro il Torino. La squadra di Giovanni Stroppa non ha potuto nulla davanti ad un Toro molto più organizzato che ha chiuso subito la pratica con un doppio vantaggio. Il gol della bandiera di Dany Mota è arrivato solamente allo scadere dell’ultimo minuto di recupero.

Napoli Monza, dove vedere il match in diretta TV e streaming

Partita: Napoli-Monza

Napoli-Monza Data: 21 agosto

21 agosto Orario: 18:30

18:30 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Napoli Monza, match della 2° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Napoli – Monza sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Napoli – Monza in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Napoli Monza è a cura di Riccardo Mancini affiancato da Alessandro Budel al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Napoli Monza, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Napoli-Monza in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Napoli Monza, le ultimissime

Spalletti ha annunciato che userà il 4-3-3. Meret dovrebbe essere ancora una volta il portiere titolare. Davanti a lui la difesa formata da Kim e Rrahmani mentre sulle fasce Di Lorenzo con Mario Rui. A centrocampo Anguissa a supporto di Lobotka e Zielinski. Per l’attacco, Kvaratskhelia esordirà nel suo nuovo stadio al fianco di Lozano ed Osimhen.

3-5-2 per il Monza. Cragno tra i pali e la difesa con Caldirola, Ranocchia e Carboni. In mediana come registi Valoti, Sensi e l’ex atalantino Pessina. Come laterali dovrebbero esserci dal primo minuto Birindelli ed Augusto. In avanti il duo formato da Caprari e Mota.

Napoli Monza, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

MONZA (3-5-2): Cragno; Caldirola, Ranocchia, Carboni; Birindelli, Valoti, Sensi, Pessina, Augusto; Caprari, Mota.

Precedenti e statistiche

Il Napoli ed il Monza si sono affrontati 12 volte. Sono 5 le vittorie per gli azzurri, 2 quelle del Monza e 5 i pareggi. L’ultimo precedente risale al campionato di Serie B 1999/2000 e la partita terminò 2-2.