Napoli Milan, dove vedere il match valido per la 28ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 2 aprile alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Napoli– Milan sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN.

Napoli Milan– Domenica sera andrà in scena il primo dei tre confronti tra Napoli e Milan. Oltre alla sfida di campionato, infatti, le due squadre si sfideranno anche ai quarti di Champions League in un mese di aprile che si preannuncia davvero infuocato. Gli azzurri, grazie alla vittoria contro l’Eintracht di Francoforte, si sono qualificati per la prima volta nella storia ai quarti della competizione.

In campionato, la squadra di Luciano Spalletti continua a viaggiare a ritmi serrati. Il 4-0 contro il Torino dimostra lo strapotere dei partenopei a cui manca davvero poco per poter alzare in alto il trofeo. Nonostante lo 0-0 in casa del Tottenham, anche il Milan è riuscito ad accedere ai quarti dopo tanti anni dall’ultima volta, con la Champions che è da sempre stata l’habitat naturale dei rossoneri.

Se in Europa gli uomini di Stefano Pioli stanno facendo molto bene, qualche difficoltà continua ad esserci in campionato. Nello scorso turno è arrivata la sconfitta per 3-1 in casa dell’Udinese, prima ancora il pareggio interno con la Salernitana ed il KO con la Fiorentina. Sono tre partite che il Diavolo non vince ed è fermo al quarto posto in classifica.

All’andata, a San Siro, a vincere è stato il Napoli per 2-1. Le due squadre erano in perfetto equilibrio, poi però, il gol di Simeone ha consegnato tre punti pesantissimi alla propria squadra, dopo la rete di Giroud che aveva pareggiato quella iniziale di Politano. Da lì in poi, tra l’altro, è cominciato il sogno degli azzurri.

Napoli Milan, dove vederla in diretta TV e streaming

Napoli Milan, match della 28ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l'App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Napoli – Milan sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Napoli – Milan in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Napoli Milan è a cura di Pierluigi Pardo affiancato da Andrea Stramaccioni al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Napoli Milan, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Napoli-Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Napoli Milan, le ultimissime

Insostituibile 4-3-3 per il Napoli. Davanti alla porta protetta da Meret, Spalletti si affida ai titolarissimi Rrahmani e Kim. Sulla fascia potrebbe ritornare Olivera al posto di Mario Rui mentre dall’altra parte il capitano Di Lorenzo. Terzetto in mediana formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco, Lozano in ballottaggio con Politano al fianco di Kvaratskhelia e Osimhen.

Il Milan risponde con un 3-4-1-2. Maignan tra i pali e la difesa con Kjaer, Thiaw e Tomori. A centrocampo, Pioli ritrova Bennacer come centrale al fianco di Tonali mentre sulle corsie laterali dovrebbero giocare dal primo minuto Saelemaekers e Theo Hernandez. Sulla trequarti, Brahim Diaz e Leao a supporto di Giroud.

Napoli Milan, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo; Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Milan (3-4-1-2): Maignan, Kjaer, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Giroud, Leao.