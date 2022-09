Napoli Liverpool, dove vedere il match valido per la 1° giornata di Champions League. La partita si giocherà mercoledì 7 settembre alle 21:00 al Maradona . Napoli – Liverpool sarà visibile in diretta esclusiva su Amazon Prime Video.

Dopo diversi anni di assenza, il Napoli ritorna in Champions League. L’atmosfera al Maradona sarà quella delle grandi occasioni perché ad arrivare sarà il Liverpool di Jürgen Klopp per la prima partita del gruppo A. I Reds, in campionato, sono reduci dal pari deludente per 0-0 contro l’Everton. Un pareggio senza reti che stona, specie dopo il travolgente 9-0 contro il Bournemouth della scorsa giornata.

Umore alle stelle, invece, per il Napoli che viene dal successo per 2-1 a Roma contro la Lazio nell’anticipo del sabato sera. Gli eroi dell’Olimpico sono stati i due nuovi acquisti: Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min-Jae. I partenopei si riprendono alla grande dopo il pari deludente per 1-1 contro il Lecce e ritrovano il Liverpool, già affrontato anche nelle scorse edizioni.

Napoli Liverpool, dove vederlo in diretta TV e streaming

Partita: Napoli-Liverpool

Napoli-Liverpool Data: 7 settembre

7 settembre Orario: 21.00

21.00 Canale tv: –

Streaming: Amazon Prime Video

Napoli-Liverpool, match per la prima giornata di Champions League, sarà visibile solo in esclusiva sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video, che trasmette la miglior partita del mercoledì sera. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

La telecronaca di Napoli Liverpool è a cura di Sandro Piccinini affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Napoli Liverpool, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Napoli-Liverpool in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Napoli Liverpool, le ultimissime

4-3-3 per il Napoli di Luciano Spalletti che conferma la formazione contro la Lazio. Davanti a Meret la difesa con Rrahmani e Kim mentre sulle fasce il capitano Di Lorenzo con Mario Rui. In mediana il tridente composto da Anguissa, Lobotka e Zielinski. Per l’attacco, Lozano indisponibile per un infortunio rimediato contro i biancocelesti. Al suo posto Politano al fianco di Osimhen e Kvaratskhelia.

Modulo speculare per il Liverpool. La difesa formata da Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson a protezione della porta di Alisson. Indisponibilità anche per Klopp che dovrà fare a meno di Carvalho e gli inglesi a centrocampo punteranno su Elliott, Fabinho e Milner. In attacco il tridente delle meraviglie composto da Salah, Núñez e Luis Diaz.

Napoli Liverpool, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Milner; Salah, Núñez , Luis Díaz.

Napoli Liverpool, precedenti e statistiche

Sono sei in totale le sfide tra Napoli e Liverpool e tutte in perfetto equilibrio: due vittorie per gli azzurri, due per il Liverpool ed anche due pareggi. L’ultimo precedente risale al 2019 quando i partenopei ritrovarono il Liverpool sempre nella fase a gironi. A Napoli terminò 2-0 per i padroni di casa grazie alle reti di Dries Mertens su rigore e di Fernando Llorente.