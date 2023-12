Dove vedere Napoli-Inter in diretta TV, streaming, probabili formazioni e orario 03/12/2023

La partita tra Napoli e Inter valida per la 14ª giornata di Serie A in programma allo stadio Maradona domenica 3 dicembre alle 20:45, verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite.

Domenica 3 dicembre alle ore 20:45, allo stadio Maradona di Napoli va in scena il big match della 14 ª giornata di Serie A tra i campioni d’Italia di Walter Mazzarri e l’Inter di Simone Inzaghi.

Walter Mazzarri, a dieci anni di distanza torna a Napoli – StadioSport.it

Walter Mazzarri, da poco di più di 2 settimane di un nuovo in sella al Napoli campione d’Italia, torna nel suo stadio dopo 10 anni. Un campo amico che dal 27 settembre per gli azzurri è diventato un tabù. L’ultima vittoria infatti è stata un 4-1 contro l’Udinese. Un rullino di marcia casalingo preoccupante non certo incoraggiante: 8 partite, solo 2 vittorie.

Allo stadio Maradona si presenta l’Inter desiderosa di rispondere alla Juventus vittoriosa per 2-1 sul campo del Monza per riprendersi la vetta del campionato. Sorpasso e controsorpasso che sta caratterizzando le ultime giornate tra le due pretendenti al titolo.

Dove vedere Napoli-Inter in diretta TV e streaming

Logo DAZN- Stadiosport.it

· Partita: Napoli-Inter

· Data: Domenica 3 Novembre 2023

Dove: Stadio Diego Armando Maradona (Napoli)

· Orario: 20:45

· Canale TV: DAZN (canale 214 del satellite),

· Streaming: DAZN

· Competizione: 14ª giornata di Serie A 2023/24

Napoli-Inter, posticipo della 14ª giornata del campionato di Serie A, sarà visibile in diretta TV su Dazn, con una Smart Tv oppure utilizzando altri dispositivi come una console di gioco, TimVision Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca sarà di Pierluigi Pardo e il commento di Massimo Ambrosini.

La diretta streaming di Napoli-Inter sarà disponibile su DAZN sfruttando l’apposita app utilizzando i consueti dispositivi fissi (pc oltre alla smart tv) e mobili (smartphone, tablet, notebook).

Napoli-Inter, precedenti e curiosità

Napoli e Inter si sono affrontate in Serie A, ben 154 volte. Bilancio nettamente a favore della squadra milanese con 69 vittorie, 39 pareggi e 47 sconfitte.

In terra campana, però l‘Inter nelle ultime 17 stagioni ha vinto solo una volta, nella stagione 2019-2020 per 3-1 con mister Antonio Conte. Un Napoli capace in casa di battere la beneamata per 38 volte, l’ultima delle quali per 3-1 nel maggio scorso con lo scudetto già cucito sul petto. Per il testo lo score allo stadio Maradona prosegue con 21 pareggi e 18 sconfitte.

Napoli-Inter, probabili formazioni

Victor Osimhen, attaccante del Napoli – StadioSport.it

Walter Mazzarri , anche se non si lamenta più, è in emergenza sulla corsia sinistra, dove mancano Mario Rui e Olivera. Di conseguenza molto probabilmente ci sarà un ballottaggio Ostigard- J.Jesus con Di Lorenzo, Rrahmani e Natan nel ruolo di terzino sinistro davanti a Meret a completare la linea difensiva del Napoli. Centrocampo titolare, con Elmas che insidia il posto da titolare a Zielinski. In attacco ci dovrebbe essere il grande ritorno di Victor Osimhen tra i titolari nel tridente con Politano e Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter – StadioSport.it

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Bastoni, per il resto formazione tipo. Di conseguenza la difesa sarà composta da Darmian, de Vrij e Acerbi davanti a Sommer. Sulle corsie laterali ci saranno Dumfries e Dimarco mentre in mezzo al campo la beneamata potrà contare su Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco la coppia titolare, Lautaro Martinez e Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.