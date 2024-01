Dove vedere Napoli-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 22-01-2024

La partita si giocherà allo stadio “Al-Awwal Park” di Ryadh, giovedì 22 gennaio alle ore 20:00. Il match sarà visibile in esclusiva sulle reti Mediaset, in particolare sul Canale 5 in chiaro, mentre l’opzione streaming sarà rappresentata dall’app Mediaset Infinity, scaricabile gratuitamente dal proprio store sia per IOS che per Android.

Gli azzurri capitanati da Walter Mazzarri sono stati artefici di una bellissima prestazione offerta nella semifinale di Supercoppa contro la Fiorentina, dove questi ultimi sono riusciti ad imporsi per 3-0 grazie ad un’apparente solidità difensiva ritrovata dopo il passaggio al 3-4-3 del mister. Il cambio di piano tecnico attuato da Mazzarri potrebbe essere una chiave di svolta importante per il Napoli che ha come obiettivo primario quello di non chiudere la propria stagione senza aver aggiornato la bacheca trofei e la vittoria della Supercoppa potrebbe far apparire meno disastrosa una stagione con poca verve fin qui in ambito azzurro.

Dall’altra parte, però, ci sarà un Inter che nelle ultime due uscite contro Monza in campionato e Lazio in semifinale di Supercoppa ha messo a segno 8 gol e subito solamente uno su calcio di rigore. Nell’ultimo periodo, dopo le partite contro Verona e Genoa, i nerazzurri erano apparsi in leggera flessione, ma Inzaghi ha saputo ritrovare il filo conduttore del gruppo nerazzurro immediatamente e l’Inter è tornata ad essere una macchina perfetta anche a livello di gioco proposto. La vittoria della Supercoppa Italiana da parte dell’Inter, oltre a poter essere la terza consecutiva per i nerazzurri, potrebbe significare anche un traguardo individuale molto importate per lo stesso Inzaghi, il quale diventerebbe in tal caso il primo allenatore italiano a vincere più Supercoppe con la conquista della suo quinto trofeo in questa competizione.

Napoli-Inter si disputerà venerdì 22 gennaio con fischio d’inizio alle 20:00, la gara sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva sulle reti Mediaset, in particolare su Canale 5, in quanto l’emittente italiana detiene in toto i diritti televisivi delle Supercoppa Italiana.

La sfida dell’Al-Awwal Park Stadium‘ di Ryhad potrà essere seguita anche in diretta Streaming attraverso l’app Mediaset Infinity la quale è assolutamente gratuita e può essere scaricata dal proprio store sià per IOS che per Android.

Napoli-Inter le ultimissime:

Mazzarri ha sicuramente stravolto l’assetto tattico della squadra con il cambio di modulo ultimato contro la Fiorentina, ma allo stesso tempo ha saputo rispolverare alcuni giocatori che fin qui avevano stentato a trovare spazio, come lo stesso Simeone, al quale verrà affidato il preso di condurre l’attacco anche contro l’Inter con Kvara e Politano a supporto. Sulle corsie di centrocampo ci saranno ancora Mazzocchi a destra e Mario Rui dalla parte opposta, mentre al centro inamovibile Lobotka, con il compagno di reparto che dovrebbe essere ancora Cajuste. In difesa a condurre il reparto ci sarà Rrahmani con Juan Jesus e Di Lorenzo braccetti.

Nell’Inter Inzaghi punterà tutto sull’assetto classico di titolari per cercare di mettere in banca la sua terza finale consecutiva. In difesa confermatissimi Acerbi al centro con Pavard e Bastoli ai propri lati. Sugli esterni imprescindibile Dimarco a sinistra, mentre sull’out di destra Darmian resta ancora preferito a Dumfries per una maglia da titolare. A centrocampo restano da valutare le condizioni di Calhanoglu, uscito malconcio dalla gara contro la Fiorentina, se il turco non dovesse farcela pronto Asllani in cabina di regia con Barella e Mkhitaryan mezzali. Davanti solito due Martinez-Thuram incaricati di far male alla retroguardia azzurra.

Napoli-Inter probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-3) – Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All: Mazzarri.

INTER (3-5-2)- Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All: Inzaghi.