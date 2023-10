Dove vedere Napoli-Fiorentina in diretta TV, streaming, probabili formazioni e orario 08/10/2023

Dove vedere Napoli-Fiorentina, partita valevole per la 8° Giornata di Serie A. Il match si giocherà domenica 8 ottobre 2023 alle 20:45. La partita sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Napoli-Fiorentina, trentaduesima giornata Serie A 10-4-2022.

A chiudere l’ottava giornata di campionato ci sarà il posticipo tra Napoli e Fiorentina. Gli azzurri vengono da una partita molto combattuta in Champions contro il Real Madrid. Al doppio svantaggio di Vinicius e Bellingham, c’è stata una grandissima reazione da parte della squadra di Rudi Garcia che infatti ha trovato anche il momentaneo 2-2 sul rigore realizzato da Zielinski.

C’erano tutti i presupposti anche per poter vincere, anche perché il Real Madrid era in un momento di vero shock, ma poi il super tiro di Valverde ha preso il palo, e la testa di Meret. Sfortunata la deviazione del portiere friulano che ha portato all’autorete e alla vittoria degli spagnoli, al termine di una partita straordinaria da parte del Napoli.

I partenopei, dunque, ripartono dal match coi Viola che sono impegnati nella gara di Conference League contro gli ungheresi del Ferencvaros. Momento super positivo per la squadra di Vincenzo Italiano che è a pari punti proprio col Napoli e viene dalla convincente vittoria per 3-0 contro il Cagliari.

Match di grande nostalgia per il Napoli perché, lo scorso anno, il match contro la Fiorentina fu il primo da campioni d’Italia, dopo aver vinto lo scudetto sul campo dell’Udinese. Finì 1-0 con un rigore realizzato da Osimhen.

Dove vedere Napoli-Fiorentina in diretta TV e streaming

Napoli Fiorentina, match della 8ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Napoli – Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Napoli – Fiorentina in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Napoli Fiorentina è a cura di Pierluigi Pardo affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Napoli-Fiorentina dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Napoli-Fiorentina in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Napoli-Fiorentina, le ultimissime

Solito 4-3-3 per il Napoli. Davanti a Meret potrebbe riproporsi Ostigard a difesa, dopo il gol contro il Real, al fianco di Natan e sulle fasce Di Lorenzo con Olivera. A centrocampo, il tridente formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski. Per l’attacco, dovrebbero partire dal primo minuto Politano con Kvaratskhelia e Osimhen.

4-2-3-1 per la Fiorentina. Terracciano a difendere i pali e la difesa con Kayode, Milenkovic e Quarta e Parisi. Per la mediana, Arthur e Duncan come playmaker e sulla trequarti Brekalo, Bonaventura e Gonzalez alle spalle della punta Beltran.

Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret;Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera,;Anguissa, Lobotka, Zielinski;Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Brekalo, Bonaventura, Gonzalez; Beltran.