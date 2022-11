Napoli Empoli, dove vedere il match valido per la 14ª giornata di Serie A. La partita si giocherà martedì 8 novembre alle 18:30 al Maradona. Napoli – Empoli sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN.

Dopo la straordinaria vittoria a Bergamo contro l’Atalanta, il Napoli affronta il turno infrasettimanale. Gli azzurri hanno staccato sia dai bergamaschi che dal Milan, con i rossoneri che hanno comunque vinto nel match contro lo Spezia. Sarà proprio la squadra di Luciano Spalletti ad aprire la quattordicesima giornata di Serie A.

Al Maradona arriva l’Empoli di Paolo Zanetti. Gli Azzurri sono a quattordici punti e vengono dal successo casalingo per 1-0 contro il Sassuolo grazie alla rete di Tommaso Baldanzi. La vittoria è arrivata dopo i due KO consecutivi contro Juventus ed Atalanta.

Napoli Empoli, dove vederla in diretta TV e streaming

Partita: Napoli-Empoli

Napoli-Empoli Data: 8 novembre

8 novembre Orario: 18:30

18:30 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Napoli Empoli, match della 14ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Napoli – Empoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Napoli – Empoli in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Napoli Empoli a è a cura di Riccardo Buscaglia affiancato da Emanuele Giaccherini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Napoli Empoli, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Napoli-Empoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Napoli Empoli, le ultimissime

4-2-3-1 per il Napoli. Davanti a Meret ancora Kim al fianco di Juan Jesus mentre sulle fasce il capitano Di Lorenzo con il ritorno di Mario Rui. A centrocampo il solito trio formato da Anguissa, Lobotka e Zieliński. In attacco, Spalletti non vorrebbe rischiare Kvaratskhelia e per questo motivo che si potrebbero rivedere Lozano con Elmas ed Osimhen.

L’Empoli risponde con un 4-3-1-2. Vicario tra i pali e la difesa formata da Stojanovic, Ismajli, Luperto e Parisi. In mediana Haas a supporto di Marin e Bandinelli. Sulla trequarti, Zanetti si affida a Bajrami a fare da torre alle due punte Destro e Lammers.

Napoli Empoli, le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zieliński; Lozano, Osimhen, Elmas.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Destro, Lammers.

Napoli Empoli, statistiche e precedenti

Sono diciotto in totale i precedenti in campionato tra le due squadre. Sette le vittorie del Napoli, sei quelle dell’Empoli e cinque i pareggi. L’ultimo precedente a Napoli risale allo scorso anno dove a vincere furono clamorosamente i toscani per 1-0 con la rete di Patrick Cutrone.