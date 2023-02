Napoli Cremonese, dove vedere il match valido per la 22ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 12 febbraio alle 20:45 al Maradona. Napoli – Cremonese sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN.

Il posticipo della ventiduesima giornata di campionato vedrà il Napoli impegnato in casa contro la Cremonese. Proprio la squadra lombarda, in Coppa Italia, ha battuto a sorpresa gli azzurri ai calci di rigori passando il turno. Gli azzurri vogliono riscatto in casa, dopo la convincente vittoria della scorsa giornata per 3-0 in casa dello Spezia.

Se in Coppa Italia la squadra di Massimiliano Alvini ha raggiunto la semifinale battendo anche la Roma ai quarti, di tutt’altro andamento in campionato. I Grigiorossi sono ancora a secco di vittoria e vengono dalla sconfitta casalinga contro il Lecce. Ultimo posto e a 8 punti, la lotta per rimanere in Serie A si fa sempre più complessa per la Cremonese.

Napoli Cremonese, dove vederla in diretta tv e streaming

Partita: Napoli-Cremonese

Napoli-Cremonese Data: 12 febbraio

12 febbraio Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Napoli Cremonese, match della 22ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Napoli – Cremonese sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Napoli – Cremonese in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Napoli Cremonese è a cura di Ricky Buscaglia affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Napoli Cremonese, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Napoli-Cremonese in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Napoli Cremonese, le ultimissime

Solito 4-3-3 per il Napoli. Meret tra i pali e la difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. Per il centrocampo, Spalletti non rinuncia al solito terzetto formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco due giocatori che a La Spezia hanno cambiato la partita, Osimhen e Kvaratskhelia, affianco a Lozano che parte favorito rispetto a Politano.

La Cremonese risponde con un 3-5-2. Davanti a Carnesecchi la difesa con Bianchetti, Chiriches e Vasquez. A centrocampo, i centrali Castagnetti e Meité mentre sulle fasce possibile l’impiego di Sernicola e Valeri. In attacco Pickel sulla trequarti dietro le due punte Dessers e Okereke.

Napoli Cremonese, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Cremonese (3-4-1-2): Carnesecchi; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Castagnetti, Meité, Valeri; Pickel; Dessers, Okereke