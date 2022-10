Napoli Bologna, dove vedere il match valido per la 10ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 16 ottobre alle 18:00 al Maradona. Napoli – Bologna sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN.

Alle 18 il Napoli scenderà in campo contro il Bologna. Gli azzurri vengono da notti europee indimenticabili. Con la qualificazione agli ottavi di Champions League già praticamente in tasca a sole due giornate dal termine della fase a gironi, la squadra di Luciano Spalletti ha realizzato ben 17 reti. Numeri straordinari che mostrano la potenza dell’attacco azzurro.

In campionato, invece, sono 22 i gol realizzati dai partenopei che ospiteranno la formazione di Thiago Motta. L’allenatore italo-brasiliano non ha ancora trovato la vittoria nelle sue prime tre partite. Per i rossoblù solamente un punto, il pari con la Sampdoria nello scorso turno, oltre alle due sconfitte contro Empoli e Juventus.

Napoli Bologna, dove vederla in diretta TV e streaming

Partita: Napoli-Bologna

Napoli-Bologna Data: 16 ottobre

16 ottobre Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Napoli Bologna, match della 10ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Napoli – Bologna sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Napoli – Bologna in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Napoli Bologna è a cura di Ricky Buscaglia affiancato da Simone Tiribocchi al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Napoli Bologna, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Napoli-Bologna in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Napoli Bologna, le ultimissime

4-3-3 per il Napoli. Meret a porta e una difesa nuova. Con l’infortunio di Rrahmani, possibile l’impiego di Østigård al fianco di Kim mentre sulle fasce Di Lorenzo con Mario Rui. A centrocampo, Spalletti perde anche Anguissa. Al suo posto Ndombele a supporto di Lobotka e Zielinski. In attacco Politano, Raspadori e Kvaratskhelia.

Il Bologna risponde con un 4-2-3-1. Con Skorupski tra i pali, la difesa a quattro formata da Posch, Soumaoro, Lucumi e Cambiaso. Centrocampo con solo due uomini Medel e Schouten. Sulla trequarti Aebischer, Dominguez ed Orsolini alle spalle di Zirkzee.

Napoli Bologna, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Østigård , Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Schouten; Aebischer, Dominguez, Orsolini; Zirkzee.

Napoli Bologna, precedenti e statistiche

Sono 126 i precedenti tra Napoli e Bologna. Sono 48 le vittorie per gli azzurri, 41 quelle dei rossoblù e 37 i pareggi. L’ultimo precedente risale allo scorso anno e terminò 3-0 per i partenopei grazie alla rete di Fabian Ruiz e alla doppietta di Lorenzo Insigne.