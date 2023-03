Napoli Atalanta, dove vedere il match valido per la 26ª giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 11 marzo alle 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli . Napoli– Atalanta sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN.

Napoli Atalanta– Subito un big match nella ventiseiesima giornata di campionato. Il Napoli ospita l’Atalanta nell’anticipo del sabato delle 18. Gli azzurri cercano una risposta in seguito alla sconfitta in casa contro la Lazio della scorsa giornata. Si è trattato, infatti, del secondo KO stagionale, dopo il primo rimediato contro l’Inter alla prima partita di ritorno dai Mondiali di due mesi fa.

Nessun allarmismo per gli azzurri che comunque continuano ad avere un margine di 15 punti proprio sui nerazzurri, ma la prudenza non è mai abbastanza. Inutile festeggiare prima che la matematica certezza possa portare i partenopei al grande sogno, come ha ammesso anche lo stesso Aurelio De Laurentiis. Tra l’altro, l’Atalanta è sempre stata una squadra ostica per il Napoli negli ultimi anni.

Nonostante i grandi giocatori che la Dea possiede e l’ottima qualità di un allenatore come Gian Piero Gasperini, i nerazzurri stanno affrontando un periodo di difficoltà. Sono tre le partite senza vittoria e nell’ultima uscita è arrivata lo 0-0 a reti bianche contro l’Udinese. Attualmente l’Atalanta è sesta, a 42 punti, e a +7 dalla Juventus che è ancora penalizzata dai 15 punti.

Gli orobici sognano un ritorno in Champions League dopo una stagione in astinenza da competizioni europee e dopo aver sognato negli scorsi anni. Per adesso il quarto posto dista solamente cinque punti e, oltre al Napoli, questo mese all’Atalanta aspettano partite sulla carta abbordabili. Si farà di tutto per poter raggiungere il grande obbiettivo stagionale della società.

La sfida dell’andata è terminata 2-1 per i partenopei. A sbloccare le marcature, però, era stato Lookman su calcio di rigore. Poi c’è stata la rimonta degli ospiti con le reti di Osimhen ed Elmas che hanno permesso al Napoli di sbancare il Gewiss Stadium.

Napoli Atalanta, dove vederla in diretta TV e streaming

Napoli Atalanta, match della 26ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Napoli Atalanta sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Napoli – Atalanta in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Napoli Atalanta è a cura di Pierluigi Pardo affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Napoli Atalanta, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Napoli-Atalanta in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Napoli Atalanta, le ultimissime

Il Napoli non rinuncia al solito 4-3-3 di Luciano Spalletti. In porta Meret che contro la Lazio si è visto terminare il suo clean sheet di cinque partite senza subire reti. In difesa, Kim e Rrahmani mentre sulle fasce Mario Rui sarà ancora squalificato e quindi altro spazio per Olivera assieme al capitano Di Lorenzo. Centrocampo che cerca riscatto dopo la partita sottotono di sabato quello formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco, Lozano e Kvaratskhelia a supporto di Osimhen.

L’Atalanta arriva al Maradona con il 3-4-1-2. Davanti a Musso dovrebbe partire dal primo minuto il terzetto difensivo composto da Toloi, Palomino e Djimsiti. A centrocampo, probabili titolari i centrali De Roon ed Ederson con Ruggeri e Maehle ad agire sulle corsie laterali. Sulla trequarti Boga a fare da torre alle due punte Lookman ed Hojlund.

Napoli Atalanta, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Ruggeri, De Roon, Ederson, Maehle; Boga; Lookman, Hojlund.