Napoli Ajax, match valido per la quinta giornata di Champions League, si giocherà mercoledì 11 ottobre alle 18:45 al Diego Armando Maradona di Napoli. L’incontro sarà trasmesso su Sky che detiene i diritti dell’intera competizione. Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

Dopo lo spettacolare 6-1 di Amsterdam, il Napoli ritorna ad affrontare l’Ajax ma stavolta nelle mura del proprio stadio. La vittoria contro i Lancieri ha portato gli azzurri ad essere sempre più capolisti assoluti del girone A . Punteggio pieno per la squadra di Luciano Spalletti a cui serve un’ulteriore conferma per poter ipotecare la questione ottavi di finale.

Un pareggio basterebbe già a far qualificare matematicamente il Napoli ma tutto dipenderà anche dal risultato del Liverpool, che è a sei punti, contro il fanalino di coda Rangers. Il destino europeo del Napoli è racchiuso nella sfida contro gli olandesi.

Dove vedere Napoli-Ajax in diretta TV e streaming

Partita: Napoli-Ajax

Napoli-Ajax Data: 12 ottobre

12 ottobre Orario: 18:45

18:45 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252)

Streaming: Mediaset Infinity, NOW, Sky Go

L’incontro potrà essere fruibile, inoltre, anche su NOW TV, piattaforma streaming di Sky ma anche su Mediaset Infinity +. Non sarà trasmesso in chiaro su Canale 5.

Napoli Ajax, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Napoli-Ajax in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Napoli Ajax, le ultimissime

Solito 4-3-3 per il Napoli. Meret tra i pali e la difesa con i centrali Rrahmani e Kim mentre sulle fasce Di Lorenzo e ballottaggio tra Mario Rui e Mathías Olivera, dopo il gol contro la Cremonese. A centrocampo ritorna Zielinski dal primo minuto al fianco di Lobotka e Anguissa. In attacco possibile chance per l’eroe di domenica Simeone con Kvaratskhelia e Politano a supporto.

Modulo speculare per la squadra di Alfred Schreuder. Pasveer in porta e la difesa con Rensch, Timber, Bassey e Blind. Indisponibile Tadić per l’espulsione nella gara d’andata, la mediana dovrebbe prevedere come titolari Berghuis, Alvarez e Taylor. L’attacco formato dal trio Kudus, Brobbey e Bergwijn.

Napoli Ajax, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Kudus, Brobbey, Bergwijn.