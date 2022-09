Monza Juventus, dove vedere il match valido per la 7ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 18 settembre alle 15:00 all’U-Power Stadium. Monza – Juventus sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN”.

La Juventus riparte in campionato. La delusione del mancato 3-2 contro la Salernitana, ed il conseguente polverone mediatico che si è alzato, hanno destabilizzato l’ambiente. Come se non bastasse, ieri sera è arrivata anche la sconfitta interna in Champions League contro il Benfica per 2-1. Il KO contro i lusitani è il secondo consecutivo dopo quello col PSG ed i bianconeri sono ancora a zero punti nel proprio girone.

Andamento decisamente diverso in campionato dove la squadra di Max Allegri è a dieci punti con due vittorie, quattro pareggi e nessuna sconfitta. Nel prossimo turno incontrerà il Monza che sta affrontando un periodo piuttosto complesso. Nonostante il primo punto stagionale collezionato nel match contro il Lecce, Giovanni Stroppa è stato esonerato.

Al suo posto è subentrato il tecnico della primavera Raffaele Palladino, che tra l’altro ha militato per diversi anni con la maglia della Juventus. Per l’ex giocatore bianconero subito una partita davvero tosta per cercare di risollevare la propria squadra.

Monza Juventus, dove vedere il match in diretta TV e streaming

Monza Juventus, match della 7ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Monza – Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Monza – Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Monza Juventus è a cura di Stefano Borghi affiancato da Alessandro Budel al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Monza Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Monza-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Monza Juventus, le ultimissime

3-5-2 per il nuovo Monza di Palladino. Davanti al portiere Di Gregorio, la difesa a tre formata da Marlon, Pablo Marí ed Izzo. A centrocampo i centrali Sensi, Rovella e Pessina mentre sulle fasce i laterali Birindelli con Carlos Augusto. In attacco le due punte Mota e Caprari.

La Juventus risponde con un 4-3-3. Perin tra i pali e con i centrali Bonucci e Bremer e come terzini Danilo e De Sciglio. Per il centrocampo McKennie, Paredes assieme a Miretti. In avanti possibile l’impiego di Kean al fianco di Vlahović e Kostić.

Monza Juventus, le probabili formazioni

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marí, Izzo; Birindelli, Sensi, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Mota, Caprari.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio; McKennie, Paredes, Miretti; Kean, Vlahović , Kostić.