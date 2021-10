Dove vedere Milan-Verona in Diretta TV e Streaming – Probabili Formazioni 16-10-2021

Dove vedere Milan-Verona, 8° giornata di Serie A, sabato 16 ottobre ore 20.45. La partita Milan-Verona sarà trasmessa in Diretta Tv su SKY e in Streaming su DAZN.

Anticipo dell’8° giornata di campionato quello tra Milan e Verona, che si affronteranno sabato 16 ottobre ore 20.45.

Il Milan di Pioli è reduce dalla vittoria contro l’Atalanta per 2-3 e vuole continuare la sua striscia di risultati positivi anche contro il Verona.

Il Verona di Tudor è invece reduce dalla vittoria interna contro lo Spezia per 4-0. 8 Punti nelle ultime 4 partite sono un bottino ottimo per il Verona e la formazione di Tudor viene a San Siro per giocarsela contro i rossoneri.

Partita molto interessante . Entrambe le squadre stanno facendo molto bene e vogliono continuare nella loro striscia di risultati positivi. Entrambe le formazioni dovranno gestire bene le energie, infatti la stanchezza derivante dalla sosta per le nazionali potrebbe farsi sentire.

Il Milan di Pioli è secondo in classifica con 19 punti in 7 partite frutto di 6 vittorie ed 1 pareggio a Torino contro la Juventus.

Il Verona invece ha 8 punti frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitta. Nell’ultimo turno di campionato la formazione di Tudor ha battuto per 4-0 lo Spezia.

Dove vedere Atalanta-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

Partita: Milan-Verona

Milan-Verona Data: Sabato 16 Ottobre – San Siro

Sabato 16 Ottobre – San Siro Orario: 20.45

20.45 Canali TV: Sky Sport e DAZN

Sky Sport e DAZN Streaming: DAZN (App e Sito web su pc, smartphone, tablet, console)

Milan-Verona, valida per l’8° giornata di Serie A, sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky Sport e in streaming su DAZN

Gli abbonati a DAZN potranno vedere Milan-Verona in diretta streaming utilizzando l’App dedicata per smartphone, tablet, Playstation 4 e Smart TV oppure direttamente tramite browswer sul sito web.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Se non si possiede una Smart Tv si può collegare alla tv un Android Box, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN. Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

E’ possibile vedere Milan-Verona in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale.

Milan-Verona sarà anche visibile su Sky Go, l’app ufficiale di SKY o in alternativa la partita sarà visibile anche su Now Tv.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Verona:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan-Verona diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Milan-Verona:

Stefano Pioli deve fare i conti con l’infermeria sempre piena. Si ferma anche Maignan e quindi spazio a Tatarusanu tra i pali. Calabria dovrebbe recuperare e Romagnoli farà riposare uno tra Tomori e Kjaer. A centrocampo solito dubbio tra Kessie, Tonali e Bennacer. In attacco Rebic favorito su Leao, mentre potrebbe partire dall’inizio Giroud.

Ivan Tudor non potrà contare sull’infortunato Faraoni, mentre sono da valutare le condizioni di Ilic. Sarà il solito 3-5-2 con la coppa d’attacco formata da Simeone e Caprari. Solito centrocampo fitto con Sutalo, Hongla, Tameze, Barak e Lazovic.

Probabili formazioni Milan-Verona:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Romagnoli, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Giroud

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Casale, Gunter, Dawidowicz; Sutalo, Hongla, Tameze, Barak, Lazovic; Simeone, Caprari

Precedenti e statistiche di Milan-Verona:

Sono 29 le partite giocate a San Siro tra Milan e Verona. Si registrano 16 vittorie del Milan, 13 pareggi e 0 vittorie del Verona. L’ultima vittoria del Milan risale alla stagione 2017/18, fu un 4-1 con le reti di Calhanoglu, Cutrone, Abate, Borini e Seung-Woo. L’ultimo pareggio risale alla scorsa stagione, finì 2-2, con le reti di Magnani (autogol), Ibrahimovic, Barak e Calabria (autogol).

Migliori Bookmakers AAMS