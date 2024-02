Dove vedere Milan-Atalanta in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 25-2-2024

Dove vedere Milan-Atalanta, 26ma Giornata di Serie A, Domenica 18 Febbraio 2024 alle 20:45. Il match dello Stadio San Siro di Milano tra i rossoneri e l’Atalanta sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su DAZN.

Lo Stadio San Siro è pronto a ospitare il big match della 26esima giornata di campionato che contrappone un Milan ferito dalla sconfitta contro il Monza contro un’Atalanta in grande forma, ma che deve replicare alla vittoria del Bologna che ha scippato la quarta posizione, momentaneamente, alla Dea.

I rossoneri, inoltre, sono reduci dalle fatiche di Coppa dove, nonostante il risultato fosse già messo in ghiaccio all’andata, hanno dovuto sudare non poco nella sfida di ritorno contro un Rennes voglioso che ha onorato fino in fondo l’Europa League.

Stefano Pioli può contare sul duo Loftus-Cheek – Pulisic, ma ha bisogno dei migliori Leao e Giroud per sorprendere una squadra rapida e di grande talento come l’Atalanta.

I bergamaschi hanno già sorpreso i rossoneri sia in campionato, che in Coppa Italia, sancendo l’eliminazione del Diavolo, e adesso vogliono completare l’opera nel terzo e ultimo match contro il Milan.

Torna allo Stadio San Siro l’ex De Ketelaere, lontano parente del calciatore che stentava a mettersi in mostra in rossonero e che con la maglia della Dea ha riscoperto giocate e tranquillità, diventando un punto fermo della squadra di Gasperini.

Guarda Milan – Atalanta in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Come vedere Milan-Atalanta in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Milan-Atalanta

: Milan-Atalanta Data : Domenica 25 Febbraio 2024

: Domenica 25 Febbraio 2024 Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : DAZN (app e canale Sky)

: DAZN (app e canale Sky) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra il Milan di Stefano Pioli e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il 25 Febbraio 2024, alle ore 20:45 in diretta Tv su DAZN e sul canale dedicato agli abbonati all’offerta Sky-DAZN, presente nell’emittente satellitare.

La telecronaca di Milan – Atalanta su DAZN è a cura di Pierluigi Pardo e Massimo Gobbi.

Per poter guardare la partita Milan Atalanta in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Milan-Atalanta, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Milan-Atalanta sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Milan-Atalanta

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan-Atalanta in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime di Milan-Atalanta

Il Milan si affida alle proprie certezze nel big match contro l’Atalanta.

Stefano Pioli adotterà il 4-2-3-1 con praticamente tutti gli attuali titolari della rosa rossonera. Maignan difenderà la porta del Milan, Calabria e Theo saranno i due esterni designati con Gabbia e Thiaw al centro della difesa.

Bennacer e Reijnders giocheranno sulla mediana con Pulisic, Leao e Loftus Cheek a completare la linea sulla trequarti che darà una mano a Giroud, unica punta.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini risponde con un attacco molto leggero schierando Miranchuk e De Ketelaere con Scamacca e Lookman che partiranno dalla panchina.

Koopmeiners è pronto sulla trequarti mentre sugli esterni Ruggeri e Holm sono favoriti su Zappacosta e Bakker.

A centrocampo sarà Ederson a fare coppia con De Roon e Pasalic siederà in panchina.

Poche novità in difesa con Carnesecchi aiutato da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac.

Le probabili formazioni di Milan-Atalanta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek; Rafael Leao, Giroud. A disposizione: Sportiello, Mirante, Florenzi, Terracciano, Kalulu, Kjaer, Tomori, Jimenez, Adli, Musah, Chukwueze, Okafor. Indisponibili: Pobega, Jovic. Allenatore: Stefano Pioli.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri, Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere. A disposizione: Musso, Rossi, Toloi, Hateboer, Zappacosta, Bonfanti, Pasalic, Mendicino, Bakker, Adopo, Tourè, Scamacca, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini.