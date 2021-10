Dove vedere Manchester United-Liverpool in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 24-10-2021

La partita Manchester United -Liverpool, valente per la 9°giornata di Premier League, si giocherà domenica 24 ottobre alle 17:30 all’Old Trafford. L’incontro sarà visibile solo ed esclusivamente su Sky. La partita sarà visibile su diversi canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203).

La nona giornata di Premier League presenta uno scontro ad alti livelli tra il Manchester United di Ole Solskjær e il Liverpool di Jürgen Klopp.

Un andamento totalmente diverso del Manchester United in campionato ed in Champions League. Contro l’Atalanta, infatti, lo United era sotto di due reti al termine del primo tempo. Gli inglesi, però, sono riusciti a rimontare per 3-2 con le reti di Rashford, Maguire e Ronaldo. Irriconoscibile, invece, in campionato. Lo United viene dalla sconfitta per 4-2 contro il Leicester e, negli altri due turni, 1-1 con l’Everton e la sconfitta per 1-0 in casa contro l’Aston Villa.

Anche il Liverpool sta facendo bene in Europa. Nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 3-2 contro l’Atlético Madrid. In campionato, i Reds vengono dal largo successo per 5-0 contro il Watford. Hanno 18 punti e sono solo ad punto dalla capolista Chelsea. Lo United, invece, scende a 15 punti.

Dove vedere Manchester United-Liverpool in diretta TV e streaming

Partita: Manchester United-Liverpool

Data: 24 ottobre 2021

Orario: 17.30

Canale TV: Sky Sport Uno (canale 201 satellite, 372 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

In esclusiva anche Sky trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Uno (canale 201 satellite, 372 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite). Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Manchester United-Liverpool, le probabili formazioni

Lo United si presenta con un 4-2-3-1. A porta ci sarà De Gea mentre per la difesa Wan-Bissaka, Lindelof, Varane e Shaw. A centrocampo dovrebbero giocare dal primo minuto Fred e Pogba. Per la trequarti tutta la fantasia di Greenwood, Bruno Fernandes e di Cristiano Ronaldo. In attacco l’unica punta Cavani.

Il Liverpool risponde col consueto 4-3-3. Alisson difenderà i pali mentre davanti a lui Milner, Matip, Van Dijk e Robertson. Nel reparto di centrocampo dovrebbe esserci il trio Henderson, Fabinho e Jones. In attacco ci sarà il terzetto Salah, Jota e Mané.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Varane, Shaw; Fred, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo; Cavani.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Milner, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Jota, Mané.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra le due squadre risalgono allo scorso campionato. All’Old Trafford è terminata 3-2 per i padroni di casa mentre a Liverpool non ci sono state reti e l’incontro è terminato 0-0.

