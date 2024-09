Dove vedere Manchester City-Inter, match valevole per il primo turno della Champions 2024-2025. La partita si giocherà allo stadio “Etihad Stadium” di Manchester, mercoledì 18 settembre, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta streaming in esclusiva su Prime Video, in quanto la piattaforma è detentrice dei diritti del miglior match della competizione in programma il mercoledì sera.

Dove vedere Manchester City-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 18-09-2024.

Pep Guardiola e i suoi ritorneranno a cimentarsi in Champions League contro l’Inter a distanza di due anni dalla finale di Istanbul vinta dai Citizens. Il Manchester è partito subito fortissimo anche in Premier League dove attualmente è a punteggio pieno con 12 punti totalizzati in 4 partite, trend positivo che il tecnico spagnolo vorrà proseguire anche in Europa nel tentativo di inaugurare al meglio questa nuova edizione di Champions a girone unico.

Dall’altra parte anche l’Inter di Simone Inzaghi ritornerà sul palcoscenico europeo dopo aver incassato la deludente eliminazione lo scorso anno per mano dell’Atletico Madrid. A differenza del City, i nerazzurri arriveranno al big match con qualche problematica in più legata al duraturo digiuno di Lautaro Martinez che fin qui non ha ancora trovato il suo primo gol in questa nuova stagione e al pareggio per 1-1 rimediato contro il Monza qualche giorno fa, cosa che ha fatto perdere altri due punti importanti in classifica ai nerazzurri. Servirà, dunque, approcciare la gara con la giusta convinzione per gli uomini di Inzaghi, se questi ultimi vorranno riuscire nell’intento di riprendersi la giusta rivincita contro gli inglesi e di conseguenza cominciare al meglio il loro percorso europeo.

Dove vedere Manchester City-Inter in diretta Tv e Streaming

Manchester City-Inter sarà trasmessa in Tv e Streaming su Amazon Prime Video in esclusiva, in quanto la piattaforma ha acquisito i diritti televisivi del miglior match di Champions League in programma il mercoledì sera. Per seguire la gara, dunque, sarà necessario sottoscrivere l’abbonamento a Prime Video al costo mensile di 4,99€.

Per quanto riguarda la diretta tv, Manchester City-Inter sarà visibile scaricando l’app di Amazon Prime Video su una smart tv compatibile con il servizio oppure su una console di gioco come PlayStation o Xbox. Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, si potrà assistere al match o accedendo al sito ufficiale o scaricando l’app su dispositivi mobili come pc, tablet o smartphone.

La telecronaca del match sarà affidata a Sandro Piccinini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Manchester City-Inter le ultimissime:

Pochi i dubbi di formazione per Pep Guardiola il quale si affiderà al classico 3-4-2-1 con Gvardiol-Akanji e Dias a comporre la retroguardia davanti ad Ederson. A centrocampo imprescindibile Rodri, il quale sarà affiancato da Gundogan, mentre sugli esterni agiranno Doku sull’out di sinistra e Savinho dall’altra parte. La trequarti, invece, sarà composta da De Bruyne e Fonden i quali avranno il compito di imbeccare al meglio i movimenti di Erling Haaland.

Qualche problema in più per Simone Inzaghi, il quale molto probabilmente dovrà fare a meno di Dimarco, reduce da un affaticamento ai flessori contro il Monza, al suo posto ci sarà Carlos Augusto sulla corsia di sinistra con Dumfries in vantaggio su Darmian per una maglia da titolare sulla fascia opposta. A centrocampo ritorneranno dal 1’ dopo il turnover dell’ultima di campionato Barella e Calhanoglu al fianco di Mkhytarian. Davanti Lautaro e Thuram partiranno titolari con Taremi e Arnautovic pronti a subentrare.

Manchester City-Inter Probabili Formazioni:

Manchester City (3-4-2-1): Ederson; Akanji, Dias, Gvardiol; Doku, Rodri, Gündogan, Savinho; Foden, de Bruyne; Haaland. All.: Guardiola

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All.: S. Inzaghi

