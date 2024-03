Dove vedere M.Haifa-Fiorentina in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 07-03-2024

La partita M.Haifa-Fiorentina si giocherà allo stadio “Bozsik Arena” di Budapest, giovedì 7 marzo alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del pass sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky.

Dove vedere M.Haifa-Fiorentina, partita valida per gli ottavi di finale di Conference League

Domani 7 marzo sarà già tempo degli ottavi di finale di Conference League, nel corso dei quali la Fiorentina dovrà confrontarsi nel doppio confronto con gli israeliani del M.Haifa.

La squadra allenata dal tecnico Degu è attualmente la seconda della classe nel campionato israeliano alle spalle del M.Tel Aviv ed è reduce da ben 8 risultati utili consecutivi tra campionato e coppa. Nei play off prima di approdare agli ottavi il M.Haifa ha superato indenne il doppio scontro contro i belgi dello Gent, vincendo nella cara casalinga in campo neuro disputata a Budapest per 1-0 e pareggiando alla Gent Arena per 1-1. Anche la gara d’andata di domani sarà disputata dagli israeliani a Budaperst in campo neutro a causa degli impedimenti bellici in corso ad Israele, dove l’obiettivo degli uomini di Degu sarà quella di vender cara la pelle e continuare a sperare per un pass per i quarti di finale.

Dall’altra parte la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano, la quale dopo aver superato egregiamente il Gruppo F mettendosi alle spalle Ferencvaros, Genk e Cukaricki. Adesso però è già tempo di un nuovo test europeo per la Viola che avrà come obiettivo primario quello di replicare la strepitosa stagione europea dell’anno scorso impreziosita dalla finale di Conference League poi persa contro il West Ham. L’augurio di Italiano per i suoi è quello di poter arrivare nuovamente a respirare l’atmosfera di quella notte magica, modificano però l’esito finale, ma per farlo bisognerà che il gruppo toscano archivi quanto prima il prossimo ostacolo israeliano.

Dove vedere M.Haifa-Fiorentina in Diretta Tv e Streaming

M.Haifa-Fiorentina sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.



Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

Lo streaming del match, oltre che su Dazn, potrà essere accessibile anche dalla piattaforma Now Tv, la quale consente a tutti i propri utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99€ di poter accedere ai contenuti Sky e di conseguenza alla visione della gara.

La partita M.Haifa-Fiorentina potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

M.Haifa-Fiorentina le ultimissime:

Schieramento tradizionale per il Degu che si affiderà al classico 4-3-3 con al centro dell’attacco Pirrot, capocannoniere del campionato israeliano con già 14 gol all’attivo, affiancato da Rafaelov e Khalaili nel tridente.

Nei ranghi di Italiano, invece, salgono le quotazioni di Nzola, il quale dopo l’ultimo periodo passato in panchina potrebbe avere una nuova chance dal 1’. Nella batteria di trequartisti potrebbe tornare titolare anche Ikone, anch’esso reduce da 3 panchine consecutive nelle ultime uscite, il francese si posizionerà sulla corsia di destra con Bonaventura centrale e N.Gonzalez dalla parte opposta. In mediana spazio a Duncan e Barak, mentre in difesa Ranieri e Milenkovic saranno i pilastri centrali con Faraoni e Parisi terzini.

M.Haifa-Fiorentina probabili formazioni:

MACCABI HAIFA (4-3-3): Kaiuf; Khalaili, Feingold, Seck, Gershon; Saief, Show, Mohamed; Khalaili, Pierrot, Rafaelov. All. Degu.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Duncan, Bonaventura; N. Gonzalez, Barak, Ikoné; Nzola. All. Italiano.