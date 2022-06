Dove vedere Lussemburgo-Italia Under 21 in diretta TV e streaming, probabili formazioni e orario 6-6-2022

Dove vedere Lussemburgo-Italia Under 21 in diretta TV e streaming. Il match si giocherà lunedì 6 giugno alle 18.30 allo Stade Parc des Sports di Differdange. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 2 ed in streaming su Raiplay.

Ritorna l‘Under 21. La formazione di Pablo Nicolato è attesa a Lussemburgo per giocare l’ottava partita per la qualificazione all’Europeo. Nel Girone F, l’Italia rimane a pari punti con la Svezia che però ha giocato già diverse partite in più. Sia gli svedesi che gli Azzurrini sono fermi a 17 punti con la Nazionale che ha due partite in meno.

Gli svedesi vengono proprio dal successo per 3-0 contro il Lussemburgo che è già matematicamente eliminato ed è all’ultimo posto ad un solo punto. La vittoria contro il fanalino di coda sarebbe importante per l’Italia in modo da arrivare con il miglior risultato possibile nello scontro diretto in Svezia del 9 giugno dove ci si potrebbe la qualificazione.

Dove vedere Lussemburgo-Italia Under 21 in diretta TV e streaming

Partita: Lussemburgo-Italia Under 21

Lussemburgo-Italia Under 21 Data: 6 giugno

6 giugno Orario: 18:30

18:30 Canale tv: Rai 2

Streaming: Raiplay

Il match di qualificazione tra Lussemburgo ed Italia, come tutte le partite degli Azzurrini, sarà trasmessa in chiaro su Rai 2. Sarà possibile visionare il match in streaming tramite il sito o l’app Raiplay, scaricabile per PC, smartphone e tablet.

Lussemburgo-Italia, le ultimissime

Manuel Cardoni schiera il 3-5-2. Davanti al portiere Martin la difesa a tre con Dzogovic, D’Anzico e Sinner. Per il centrocampo Latic, Ikene, Monteiro Lima al fianco di Monteiro de Oliveira e Schmit. Per l’attacco solamente due uomini Rupil e Hansen.

L’Italia risponde con un 4-3-3. Cambiaso, Lovato, Okoli e Parisi sarà la difesa che si posizionerà davanti al portiere Carnesecchi. A centrocampo c’è F.Ranocchia assieme a Miretti e Rovella. In avanti Colombo farà da sponda a Pellegri e Vignato.

Lussemburgo-Italia, le probabili formazioni

LUSSEMBURGO UNDER 21 (3-5-2): Martin; Dzogovic, D’Anzico, Sinner; Latic, Ikene, Monteiro Lima, Monteiro de Oliveira, Schmit; Rupil, Hansen.

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Carnesecchi; Cambiaso, Lovato, Okoli, Parisi; F.Ranocchia, Miretti, Rovella; Colombo, Pellegri, Vignato.