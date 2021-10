Dove vedere Liverpool-Manchester City in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 3-10-2021

Dove vedere Liverpool-Manchester City, match valido per la 7°giornata di Premier League. La partita si giocherà domenica 3 ottobre alle 17:30 ad Anfield. Chelsea Manchester City sarà visibile in esclusiva su Sky Sport.

Altro big match per il Manchester City di Pep Guardiola. Dopo lo scorso turno contro il Chelsea, adesso i Citizens devono affrontare il Liverpool. La vittoria contro i Blues ha rilanciato il City che adesso si trova ad un solo punto proprio dal Liverpool che invece ha faticato. A Brentford è arrivato un 3-3 che ha fatto rallentare la corsa di Jürgen Klopp.

I Reds sono ancora imbattuti in questo campionato e hanno totalizzato. Non si può dire la stessa cosa del City che ha già avuto il suo KO nel match d’esordio contro il Tottenham. Entrambe le squadre sono le favorite per contendersi il trono di campione d’Inghilterra.

Dove vedere Liverpool-Manchester City in diretta TV e streaming

Partita: Liverpool-Manchester City

Data: 3 ottobre 2021

Orario: 17.30

Canale tv: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

La partita Liverpool-Manchester City sarà visibile solo ed esclusivamente su Sky. La partita sarà visibile su diversi canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 4K (canale 213).

Per vedere l’incontro in match, invece, bisognerà usare Sky Go, app disponibile per PC, smartphone e tablet. In alternativa si può ricorrere anche a Now Tv , servizio streaming di Sky.

La telecronaca del match è stata affidata a Massimo Marianella.

Liverpool-Manchester City, probabili formazioni

4-3-3 per il Liverpool. A porta ci sarà Allison mentre davanti a lui la difesa potrebbe essere formato dai centrali Van Dijk e Matip mentre sulle fasce da Alexander-Arnold e Robertson. Per il centrocampo possibile spazio per Jones, Henderson e Fabinho. In attacco Klopp non si priva dell’irrefrenabile Salah assieme a Firmino e Jota.

Stesso modulo anche per il Manchester City. Ederson sarà il portiere e a difesa possibile lo schieramento dal primo minuto di Walker, Ruben Dias, Aké e Cancelo. In mediana Bernardo Silva dovrebbe affiancare Rodri e De Bruyne. Per il reparto offensivo, Guardiola si affida alla fantasia di Mahrez assieme a Grealish e Ferran Torres.

LIVERPOOL (4-3-3): Allison; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Jones, Henderson, Fabinho; Salah, Firmino, Jota.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Aké, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Grealish, Ferran Torres.

Precedenti e statistiche

L’ultimo precedente tra Liverpool e Manchester City risale alla scorsa edizione di Premier League. A Manchester è terminata 1-1 con le reti di Salah per il Liverpool e Gabriel Jesus per il City. Vittoria per 4-1 del City, invece, ad Anfield. A Gundogan rispose immediatamente Shaqiri. Poi, però, il City trovò altri tre gol con ancora Gundogan, Sterling e Foden.

