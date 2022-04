Dove vedere Leicester City-Roma in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 28-4-2022

Dove vedere Leicester City-Roma, andata delle semifinali di Conference League, giovedì 28 Aprile 2022 alle 21:00. Il match sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su SKY e DAZN.

2 partite dividono Leicester City e Roma dalla prima finale di Conference League della storia della competizione.

Una semifinale, quella tra gli inglesi e i giallorossi, che sembra quasi una finale o un turno di competizioni più importanti vista la caratura di due club che vogliono rendere memorabile la propria stagione grazie ad un trofeo europeo.

Per il Leicester, la vittoria della Conference League sarebbe la prima gioia europea della storia, ma anche l’unica attuale possibilità di conquistare la qualificazione in Europa League.

Non è mai facile giocare in casa delle “Foxes”, bravissime in fase offensiva, ma meno in quella difensiva dove concedono a volte anche troppo.

La Roma, d’altro canto, non vuole perdere di vista l’obiettivo di essere la prima squadra della storia a vincere questa competizione per poter mettere in bacheca un trofeo targato UEFA, che manca praticamente da sempre.

I giallorossi di Mourinho hanno dimostrato di poter giocare contro tutti e non avranno paura nel misurarsi contro gli inglesi.

Servirà la miglior Roma, però, per battere il Leicester City e strappare un biglietto per la finale.

Come vedere Leicester City-Roma in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Leicester City-Roma

Leicester City-Roma Data: 28 Aprile 2022

28 Aprile 2022 Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), Sky Sport Football (canale 203)

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), Sky Sport Football (canale 203) Streaming: DAZN, SkyGo (App), NowTv (App e sito)

Leicester City Roma sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Guarda Leicester City Roma in Diretta su DAZN

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Leicester City Roma in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi al sito ufficiale DAZN.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Sarà possibile vedere il match tra il Leicester City di Brendan Rodgers e la Roma di Josè Mourinho, con calcio d’inizio programmato per le ore 21:00 di Giovedì 28 Aprile 2022, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match del King Power Stadium sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto delle tre principali coppe europee (Champions League, Europa League e Conference League) come Sky Sport , Sky Sport Football.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Leicester City-Roma

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Leicester City-Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Leicester City-Roma

Jamie Vardy: l’attaccante del Leicester sarà il pericolo numero 1 per la Roma

Il Leicester si presenta al match casalingo di Conference League con un 3-4-1-2 dove dovrebbe rientrare a pieno regime l’attaccante Jamie Vardy.

Il bomber inglese potrebbe giocare insieme ad Albrighton, che si posizionerà da seconda punta adattata.

Dietro ci sarà sicuramente il giovane Harvey Barnes con Castagne e Dewsbury-Hall a giocare da esterni.

Il centrocampo sarà completato da Tielemans e Maddison mentre la difesa a tre non avrà grandi sorprese con R.Pereira, Evans e Fofana davanti al portiere Schmeichel.

La Roma di Mourinho risponde con la migliore formazione possibile.

Rui Patricio tra i pali, mentre in difesa ci saranno i “soliti” tre, ovvero Smalling, Ibanez e Mancini.

Karsdorp e Zalewski saranno gli esterni titolari con Cristante e Mkhitaryan a centrocampo e Pellegrini a fare da trequartista.

Zaniolo giocherà in attacco insieme ad Abraham.

Le probabili formazioni di Leicester City-Roma

LEICESTER (3-4-1-2): Schmeichel; Ricardo Pereira, Fofana, Jonny Evans; Castagne, Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall; Barnes; Vardy, Albrighton. Allenatore: Rodgers.

ROMA (3-4-1-2) : Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.