Lecce Napoli, dove vedere il match valido per la 29ª giornata di Serie A. La partita si giocherà venerdì 7 aprile alle 19:00 allo Stadio Via del Mare di Lecce . Lecce – Napoli sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN”.

Lecce Napoli – Dopo il clamoroso tonfo in casa contro il Milan, il Napoli deve assolutamente rialzarsi per poter continuare a sognare lo scudetto. I quattro gol presi contro i rossoneri, hanno reso ancora più lunga l’attesa per potere afferrare il titolo tanto agognato, consapevoli che bisognerà ancora vincere tante partite. Per questo motivo che in vista del doppio incontro in Champions League proprio contro il Milan, la squadra di Luciano Spalletti deve necessariamente ritornare a vincere in campionato.

Prima della Pasqua, il Napoli farà visita al Lecce, orfano del loro uomo più in forma: Osimhen che spera di recuperare per la sfida in Europa. I salentini stanno affrontando un momento davvero difficile. Dopo la straordinaria e inaspettata vittoria in casa dell’Atalanta, per i giallorossi sono arrivate cinque sconfitte consecutive. Il Lecce attualmente è al sedicesimo posto a +8 dalla zona retrocessione ma la salvezza non è ancora raggiunta del tutto.

All’andata, però, il Lecce fu protagonista di un’impresa: riuscì a strappare un punto in casa del Napoli. Eroe della serata fu l’attaccante Colombo che aprì le marcature con un gol bellissimo. I padroni di casa, però, riuscirono a pareggiare con Elmas. Quello con il Lecce fu il secondo pareggio consecutivo, dopo quello ottenuto in casa della Fiorentina.

Lecce Napoli, dove vederla in diretta TV e streaming

Partita: Lecce-Napoli

Lecce-Napoli Data: 7 aprile

7 aprile Orario: 19:00

19:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Lecce Napoli, match della 29ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Lecce – Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Lecce – Napoli in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Lecce Napoli è a cura di Ricky Buscaglia affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Lecce Napoli, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Lecce-Napoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Lecce Napoli, le ultimissime

Mister Baroni sceglie il 4-3-3. Davanti a Falcone la difesa formata dai centrali Baschirotto ed Umtiti mentre sulle fasce spazio a Gendrey e Gallo, quest’ultimo in ballottaggio con Pezzella. A centrocampo, la squadra salentina punta tutto sul terzetto con Maleh, Hjulmand e Gonzalez. In attacco il tridente formato da Strefezza, Colombo e Di Francesco.

Spalletti propone un modulo speculare ma potrebbe esserci anche un po’ di turnover per la sfida di Champions. Meret tra i pali e davanti a lui Rrahmani e Kim a coordinare la difesa mentre sulle corsie laterali Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo freme Ndombele per una maglia da titolare, ma si potrebbe optare per il solito centrocampo formato da Anguissa, Lobotka ed Elmas. Con l’assenza di Osimhen, potrebbe esserci anche la possibilità per Elmas ma l’attacco dovrebbe prevedere Lozano, Simeone e Kvaratskhelia.

Lecce Napoli, le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia.