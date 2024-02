Dove vedere Lecce-Inter in diretta TV-streaming, orario e probabili formazioni (25-2-2024)

Il match tra Lecce e Inter, valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 25 Febbraio 2024 alle ore 18, sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su DAZN.

Reduce da una sola vittoria nelle ultime 9 di Serie A, il Lecce di D’Aversa sembra aver perso quello smalto che aveva contraddistinto la prima parte di stagione.

Distanti solamente 4 punti dalla zona retrocessione, i giallorossi dovranno mettere in campo la miglior versione di sé stessi per arginare un’Inter in gran forma, sempre vincente nelle ultime 9.

Sull’altro versante, l’Inter dovrà essere brava a recuperare tutte le energie post-Champions. Giocare nel caldissimo ambiente dello stadio Via del Mare non è infatti cosa semplice per nessuno: chiedere a Milan, Fiorentina e Bologna, che su questo campo hanno lasciato dei punti.

Primi a +9 con una gara da recuperare, gli uomini di Inzaghi dovranno essere bravi a custodire il proprio vantaggio senza lasciarsi prendere dall’euforia prima del tempo.

Come dichiarato dallo stesso tecnico l’attenzione dovrà essere sempre al massimo, soprattutto in un periodo stagionale così concitato e caldo.

Dove vedere Lecce-Inter in diretta TV e streaming:

Data: 25 febbraio

25 febbraio Orario: 18:00

18:00 Canale tv: DAZN (APP e canale Sky)

DAZN (APP e canale Sky) Streaming: Dazn (APP e canale Sky)

Sarà possibile vedere la sfida tra il Lecce di D’Aversa e l’Inter di Simone Inzaghi, il 25 Febbraio 2024, alle ore 18:00 in diretta Tv su DAZN e sul canale dedicato agli abbonati all’offerta Sky-DAZN, presente nell’emittente satellitare.

Per poter guardare la partita Lecce-Inter in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Lecce-Inter sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo TIM VISION BOX, Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Lecce-Inter, inoltre, sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account.

La telecronaca di Lecce-Inter su DAZN è a cura di Pierluigi Pardo con commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Lecce-Inter, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Lecce-Inter in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Lecce-Inter, le ultimissime

Pronti cambiamenti di formazione da parte di entrambi i tecnici, pronti a rimodellare in alcuni aspetti la formazione scesa in campo nell’ultimo turno.

Per D’Aversa c’è la riconferma di Falcone tra i pali. Difesa a 4 con Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo. centrocampo a tre composto da Kaba, Ramadani e Oudin. In avanti torna Krstovic, che andrà a comporre il tridente offensivo con Almqvist e Banda. Squalificati Dorgu e Pongracic. Out per infortunio Brancolini, Dermaku.

Cambi rispetto all’ultima formazione anche per Inzaghi. In porta Audero, il quale prenderà il posto di un febbricitante. Difesa a 3 con Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto. Linea a 5 con Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco. Attacco totalmente rimodellato con Sanchez, Arnautovic. Out per infortunio Acerbi, Cuadrado, Sensi e Thuram.

Probabili formazioni di Lecce-Inter

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda. Allenatore: D’Aversa

Inter (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi