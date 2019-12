Dove vedere le partite su Dazn e Sky e arbitri della 17° giornata Serie A 2019/2020

Ecco il programma della 17° giornata di Serie A con anticipi, posticipi e designazioni arbitrali, e la spartizione delle partite a Sky e Dazn

Solo nel 2020 si saprà la classifica definitiva, visto che la diciassettesima giornata di Serie A, che chiuderà questo 2019 di calcio italiano, inizierà di mercoledì, proseguirà venerdì, sabato e domenica, ma solo dopo l’Epifania chiuderà il proprio palinsesto.

Infatti, ad aprire le danze sarà la Juventus, che giocherà di mercoledì in trasferta contro la Sampdoria in una sorta di testa coda, partita visibile su Sky, anticipata in vista della Supercoppa Italiana, che quindi vedrà la Lazio ospitare il Verona solo mercoledì 8 gennaio 2020, visibile su Dazn.

Il secondo anticipo sarà in programma di venerdì, visto che la Roma deve confermarsi contro la Fiorentina, che si giocherà il futuro del proprio allenatore, sempre sul satellite, così come i primi due anticipi del sabato, il Cagliari in trasferta contro l’Udinese e il testa coda tra Inter e Genoa.

Il terzo ed ultimo anticipo del sabato vedrà il Torino ospitare la Spal, incrocio tra due squadre in grande crisi, partita visibile solo in streaming, così come l’anticipo della domenica, che vedrà il big match tra Atalanta e Milan, alla ricerca della vittoria perduta nell’ultimo turno.

Infine, tutte le altre partite saranno visibili solo sul satellite, sia gli scontri diretti tra Lecce e Bologna e tra Parma e Brescia, sia il posticipo della domenica sera, che vedrà il Napoli affrontare la trasferta emiliana contro il Sassuolo.

Ecco tutti i canali Sky e Dazn dove saranno trasmesse le partite:

Sampdoria-Juventus – mercoledì 18 dicembre ore 18:55 – SKY

Fiorentina-Roma – venerdì 20 dicembre ore 20:45 – SKY

Udinese-Cagliari – sabato 21 dicembre ore 15:00 – SKY

Inter-Genoa – sabato 21 dicembre ore 18:00 – SKY

Torino-Spal – sabato 21 dicembre ore 20:45 – DAZN

Atalanta-Milan – domenica 22 dicembre ore 12:30 – DAZN

Lecce-Bologna – domenica 22 dicembre ore 15:00 – SKY

Parma-Brescia – domenica 22 dicembre ore 15:00 – SKY

Sassuolo-Napoli – domenica 22 dicembre ore 20:45 – SKY

Lazio-Hellas Verona – mercoledì 8 gennaio 2020 ore 20:45 – DAZN

Ecco le designazioni arbitrali e gli arbitri di tutte le partite del turno di campionato:

BOLOGNA – ATALANTA

MASSA

LIBERTI – VECCHI

IV: SACCHI

VAR: NASCA

AVAR: MELI

BRESCIA – LECCE Sabato 14/12 h. 15.00

IRRATI

TOLFO – GALETTO

IV: CALVARESE

VAR: ROCCHI

AVAR: CECCONI

CAGLIARI – LAZIO Lunedì 16/12 h. 20.45

MARESCA

LONGO – DI VUOLO

IV: ABISSO

VAR: PAIRETTO

AVAR: RANGHETTI

FIORENTINA – INTER h. 20.45

MARIANI

SCHENONE – VIVENZI

IV: GIACOMELLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

GENOA – SAMPDORIA Sabato 14/12 h. 20.45

DOVERI

PASSERI – CARBONE

IV: VALERI

VAR: ORSATO

AVAR: MONDIN

H. VERONA – TORINO h. 12.30

LA PENNA

LO CICERO – RASPOLLINI

IV: ABBATTISTA

VAR: CHIFFI

AVAR: BINDONI

JUVENTUS – UDINESE

PASQUA

ROCCA – BACCINI

IV: VOLPI

VAR: PICCININI

AVAR: DI IORIO

MILAN – SASSUOLO

MANGANIELLO

VILLA – CALIARI

IV: FOURNEAU

VAR: BANTI

AVAR: COSTANZO

NAPOLI – PARMA Sabato 14/12 h. 18.00

DI BELLO

BOTTEGONI – IMPERIALE

IV: MARINELLI

VAR: FABBRI

AVAR: VALERIANI

ROMA – SPAL h. 18.00

GIUA

PRETI – DE MEO

IV: AYROLDI

VAR: GUIDA

AVAR: FIORITO

©RIPRODUZIONE RISERVATA