Dove vedere Lazio-Torino in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 27-09-2023

La Lazio di Sarri ospita in casa il Torino di Juric nel turno infrasettimanale della 6ª giornata del campionato di Serie A, mercoledì 27 settembre ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.

Lazio in cerca di riscatto dopo un avvio stentato in campionato, 4 punti in 5 gare, vorrebbe conquistare il primo successo stagionale davanti al proprio pubblico, sconfitta con il Genoa e pareggio con il Monza nel turno precedente. Dall’altra parte si presenta un Torino che ha il doppio dei punti ed è reduce dal pareggio interno in rimonta contro la Roma e da due vittorie consecutive nei confronti di Genoa e Salernitana.

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio – Stadiosport.it

Per il tecnico laziale Sarri battere il Torino significherebbe anche infrangere un tabù, che da quando siede sulla panchina della Lazio ha raccolto 3 pareggi e una sconfitta senza mai esultare contro i granata. Per Juric tornare con un risultato positivo dalla capitale invece potrebbe rappresentare quel segno di continuità e convinzione dei propri mezzi per centrare l’obiettivo europeo.

Ivan Juric, allenatore del Torino – StadioSport.it

Lazio-Torino, diretta tv e streaming

Lazio-Torino, gara del turno infrasettimanale valida per la 6ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio OIimpico di Roma e sarà visibile in diretta su DAZN sul canale 214 del satellite e Sky Sport Calcio (202, 251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Per vedere la gara tra Lazio e Torino in tv è possibile collegare la propria smart tv a internet ed effettuare l’accesso sull’applicazione della piattaforma. Se non si ha una smart tv è possibile installare l’app su tutte le console da gioco come Playstation e Xbox o dispositivi come Amazon Fire Stick, Timvision Box, Google.

Lazio-Torino, precedenti e statistiche

Quella tra Lazio e Torino sarà la sfida numero 148 tra tutte le competizioni. Il bilancio pende leggermente in favore dei piemontesi, che hanno conquistato 45 vittorie contro le 42 dei biancocelesti e i 61 pareggi.

In terra capitolina, tra Lazio e Torino ci sono stati invece 68 precedenti all’Olimpico, con 23 vittorie laziali la più recente ottobre 2019 per 4-0, 33 pareggi e 12 vittorie granata, l’ultima delle quali nella passata stagione per 1-0, con rete di Ilic dalla distanza.

https://x.com/TorinoFC_1906/status/1706624657724432401?s=20

Lazio-Torino, probabili formazioni

Tanti dubbi per la Lazio di Sarri che rischia di fare a meno di Zaccagni e Romagnoli, entrambi non al 100%. C’è poi chi potrebbe tirare il fiato come Luis Alberto e Immobile, scalpita infatti Castellanos per una maglia da titolare.

Castellanos cerca la prima maglia da titolare – StadioSport

Lazio (4-3-3): Provedel, Hysaj, Patric, Casale, Marusic, Kamada, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Castellanos, Pedro. All. Sarri.

Juric si affida a Zapata sempre più al centro dell’attenzione – StadioSport

Juric pronto a schierare Vlasic dal 1′ al posto di Seck, per il resto il Torino dovrebbe confermare la formazione che ha pareggiato contro la Roma, con Zapata al centro dell’attacco che cerca di conferme dopo la rete segnata. Da 2 anni, novembre 2021 che non segna in 2 gare consecutive.