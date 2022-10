Dove vedere Lazio-Midtjylland in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 27-10-2022

Dove vedere Lazio-Midtjylland, match valevole per il quinto turno di Europa League. La partita si giocherà giovedì 27 ottobre alle ore 18:45, allo stadio Olimpico di Roma. La gara sarà visibile come sempre su Dazn e non sarà trasmessa in chiaro da nessun’altra emittente.

Lazio-Midtjylland

La Lazio si sta rilevando essere sempre di più la squadra da battere quest’anno. I biancocelesti travolgono anche l’Atalanta di Gasperini per 0-2 al Gewiss Stadium, rendendo il gioco della Dea del tutto inefficacie e collezionando il sesto successo di fila in campionato. La squadra di Maurizio Sarri sembra non fermarsi più, nonostante la mancanza del suo centravanti, Ciro Immobile, la squadra continua a girare e a macinare bel gioco. La gara con l’Atalanta rappresenta la sesta partita consecutiva, nella quale i biancocelesti riescono a mantenere la porta imbattuta, un dato che mette in risalto le potenzialità difensive, ma soprattutto il fatto che la Lazio, partita dopo partita, attraverso il possesso palla asfissiante, rende inerme la propositività di gioco dei propri avversari.



Giovedì all’Olimpico arrivano i danesi del Midtjylland, altro test decisivo per i biancocelesti, che si ritrovano in un girone equilibratissimo, quello del Gruppo F, con tutte e quattro le squadre ferme a 5 punti. In caso di successo casalingo contro i danesi, la Lazio balzerebbe a 8 punti, lanciando un chiaro segnale in ottica qualificazione, un’occasione da non sprecare per gli uomini di Sarri.





Dall’altra parte, troviamo i danesi del Midtjylland, reduci da un pareggio in campionato contro il Copenaghen per 1-1. Gli uomini di Capellas si ritrovano al 5° posto in campionato a ben sette lunghezze dalla capolista. Il passaggio del turno è sicuramente un obiettivo principale del club danese che dovrà fare appello a tutte le proprie capacità, se non vorrà uscire con le ossa rotte dall’Olimpico.

Dove vedere Lazio-Midtjylland in Diretta Tv e Streaming

Lazio-Midtjylland sarà trasmessa come sempre in streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli utenti TimVision, che dispongono di una TimVison Box, attraverso la quale potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming direttamente dalla Box.



Al termine del match gli utenti potranno avranno a disposizione un ampio post-partita e potranno rivedere le partite integrali e tutti gli highlights degli alti match di Europa League in programma.



La partita Lazio-Midtjylland potrà essere seguita oltre che sull’app Dazn anche su dispositivi come Pc, Smatrphone e Tablet, scaricando l’app dal proprio store ed eseguendo l’accesso.

Lazio-Midtjylland le ultimissime:

La Lazio deve fare i conti con la mancanza di Ciro Immobile, che almeno nella gara di Bergamo non è sembrata determinante. L’attacco messo in campo da Mister Sarri con Felipe Anderson falso nove ha portato i suoi frutti, con il brasiliano che è andato anche a segno. Resta da capire se Sarri deciderà di confermare il tridente visto contro l’Atalanta oppure far rifiatare qualcuno davanti. Visto il gran numero di partite ravvicinate, l’alternativa sarebbe lanciare dal primo minuto nella mischia il giovane Cancellieri. In mezzo al campo si dovrebbe rivedere Luis Alberto, del tutto inutilizzato contro la Dea, potrebbe trovare spazio dall’inizio insieme a Basic. In difesa resta vivo invece il ballottaggio Lazzari/Hisaj.

Lazio-Midtjylland Probabili Formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel, Hisaj, Romagnoli, Patric, Lazzari, Milinkovic Savic, Basic, Luis Alberto, Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro. All. Maurizio Sarri.





MIDTJYLLAND (4-3-3): Loss, Paulinho, Sviatchenko, Dalsgaard, Thychosen, Evander, Martinez, Olsson, Isaksen, Kaba, Dreyer. All. Capellas.