La partita Lazio-Inter si giocherà allo stadio “Olimpico” di Roma, lunedì 16 dicembre alle ore 20:45. Il match sarà visibile in Diretta tv Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del pass sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky.

Dove vedere Lazio-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 16-12-2024

La Lazio di Marco Baroni continua a sorprendere tutti in questa stagione con risultati straordinari, i biancocelesti, infatti, sono reduci da tre vittorie consecutive tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, due di queste contro il Napoli. Baroni vorrà sicuramente confermare quello che è il periodo di forma dei suoi ragazzi e, al contempo, non perdere di vista l’attuale situazione di classifica che vede lui e i suoi uomini attualmente al 5° posto a pari merito proprio con Inter e Fiorentina. In caso di successo i biancocelesti scavalcherebbero sia i toscani che i nerazzurri, appropriandosi di fatto della terza posizione in solitaria. Per farlo contro l’Inter, però, servirà quella grande dedizione e applicazione che ha contraddistinto il gruppo laziale fin qui in tutte le competizioni, caratteristiche dalle quali Baroni vorrà sicuramente attingere.

Dall’altra parte, l’Inter di Simone Inzaghi, la quale avrà sicuramente più pressione nel dover portare il risultato a casa visto le vittorie di Napoli e Atalanta che le sono davanti. I nerazzurri arriveranno a Roma con tanta voglia di riscatto dopo la delusione di Champions League contro il Leverkusen arrivata nei minuti finali. Una vittoria servirebbe, dunque, a risanare il morale nerazzurro, ma anche a non perdere di vista la vetta della classifica che attualmente dista già 6 punti, anche se gli uomini di Inzaghi avranno una partita da recuperare contro la Fiorentina. Servirà per i nerazzurri anche ritrovare il gol di Lautaro Martinez, il quale è a secco da ben 5 gare e sin qui ha totalizzato soltanto 5 reti, meno della metà di quanto fatto la scorsa stagione a parità di gare disputate, ai nerazzurri servirà anche il suo bomber per poter sbancare l’olimpico.

Dove vedere Lazio-Inter in Diretta Tv e Streaming

Lazio-Inter sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn iscrivendosi a uno dei piani di abbonamento tra quello Standard (34,99 euro) e quello Premium (59,99 euro), ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.



Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

La partita Lazio-Inter potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Lazio-Inter le ultimissime:

Nelle fila biancocelesti, Baroni dovrà fare a meno di Castellanos a causa della squalifica per somma di ammonizioni, al suo posto chance ancora per Noslin che guiderà l’attacco sostenuto dalla batteria di trequartisti composta da Dia centrale e Zaccagni e Isaksen sulle fasce. A centrocampo torna Rovella, il quale sarà affiancato dalla fisicità di Guendouzi. In difesa invece, saranno Gila e Romagnoli i pilastri centrali con Marusic e Nuno Tavares terzini.

Dall’altra parte, Inzaghi si affiderà alla Thu-La davanti nel tentativo di scardinare la difesa avversaria. A centrocampo, invece, la regia sarà affidata al solito Calhanoglu, con Barella e Mkhitaryan ai propri lati. Sugli esterni Dumfries ha vinto il ballottaggio con Darmian sulla destra, mentre dalla parte opposte confermatissimo Dimarco. In difesa i braccetti saranno Bisseck e Bastoni, mentre al centro agirà l’ex De Virj.

Lazio-Inter probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. All. Baroni.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

