Dove vedere Lazio-Fiorentina in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 27-10-2021

Dove vedere Lazio-Fiorentina, match valido per la 10° giornata di Serie A. La partita si giocherà martedì 27 ottobre alle 20:45 all’Olimpico. Lazio – Fiorentina sarà visibile in diretta Streaming su DAZN. Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla Smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

La decima giornata prevede il turno infrasettimanale e terminerà con il posticipo delle 20:45 tra Lazio e Fiorentina.

Gli uomini di Maurizio Sarri vengono dalla batosta clamorosa per 4-1 contro il Verona. A condurre gli scaligeri alla vittoria è stato un super poker di Giovanni Simeone che, quando vede Sarri, riesce sempre a far male. Pesante passivo per i biancocelesti che erano arrivati con la vittoria, non con poche polemiche, guadagnata contro l’Inter per 3-1.

A solo un punto di distanza dai capitolini c’è la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I Viola arrivano dal successo casalingo per 3-0 contro il Cagliari con le reti di Biraghi, Gonzalez e Vlahovic. I toscani si riprendono dopo le due sconfitte consecutive contro Napoli e Venezia.

Dove vedere Lazio-Fiorentina in diretta TV e streaming

Partita: Lazio-Fiorentina

Lazio-Fiorentina Data: 27 ottobre 2021

27 ottobre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre)

DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre) Streaming: DAZN

Lazio Fiorentina, match della 10° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Lazio – Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Lazio – Fiorentina in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Lazio Fiorentina è a cura di Edoardo Testoni affiancato da Massimo Gobbi al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Dove ascoltare Lazio-Fiorentina in radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Lazio-Fiorentina in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni

La Lazio scende in campo con un 4-3-3. Reina difenderà i pali con Sarri che recupera il suo difensore Acerbi che guiderà la difesa insieme a Lazzari, Luiz Felipe e Marusic. Per il centrocampo sempre Milinkovic-Savic supportato da Cataldi e Basic. Per l’attacco, il tecnico toscano si affida alla fantasia di Felipe Anderson e Immobile. Probabile l’impiego di Raul Moro per l’indisponibilità di Zaccagni.

La Fiorentina riprende lo stresso modulo. Il portiere sarà Teracciano mentre la difesa potrebbe prevedere Odriozola, Milenkovic, Igor e Biraghi, che ha sbloccato il match contro i sardi. Per la mediana dovrebbero partire dal primo minuto Bonaventura, Torreira e Maleh. Italiano ritrova Sottil dopo la squalifica ma potrebbe giocare Saponara insieme a Vlahovic e Gonzalez.

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro.

Fiorentina (4-3-3): Teracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Saponara, Vlahovic, Gonzalez.

Precedenti e statistiche

L’ultimo precedente tra Lazio e Fiorentina risale allo scorso anno. All’Olimpico la gara è terminata 2-1 per i biancocelesti con le reti di Caicedo ed Immobile ed il gol di Vlahovic che ha ridotto lo svantaggio. Al Franchi, invece, trionfo viola per 2-0 con doppietta sempre dell’attaccante serbo.

