Dove vedere Juventus-Sampdoria in Diretta TV e Streaming – Probabili Formazioni 26-09-2021

Dove vedere Juventus-Sampdoria, 6° giornata di Serie A, domenica 26 settembre ore 12:30. La partita Juventus-Sampdoria sarà visibile in Diretta TV e Streaming su DAZN e Sky Sport.

Domenica alle ore 12:30 la Juventus ospiterà all’Allianz Stadium la Sampdoria nel lunchmatch della sesta giornata di Serie A.

La Juventus ha trovato finalmente la prima vittoria in campionato battendo lo Spezia, ma le cose da migliorare sono ancora tante e la sfida con la Sampdoria è già un bel banco di prova.

La squadra allenata da D’Aversa, infatti, è una delle squadre più in forma del campionato al momento, riuscendo anche a fermare l’Inter di Inzaghi sul 2-2 esprimendo un bel calcio. I bianconeri dovranno stare molto attenti alla formazione blucerchiata, evitando di sbagliare molto dal punto di vista tecnico.

Dopo aver ottenuto il primo successo, ora la Juventus va a cacia della prima vittoria davanti ai suoi tifosi dopo aver perso con l’Empoli e pareggiato contro il Milan. La vittoria non solo darebbe più morale, ma permetterebbe di arrivare alla difficile sfida di Champions League contro il Chelsea nel migliore dei modi.

Dove vedere Juventus-Sampdoria in Diretta TV e Streaming

Partita: Juventus-Sampdoria

Juventus-Sampdoria Data: Domenica 26 Settembre

Domenica 26 Settembre Orario: 12:30

12:30 Canalti TV: DAZN con Smart TV (o canale 409 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio HD (canale 202)

DAZN con Smart TV (o canale 409 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio HD (canale 202) Streaming: DAZN, Now TV e Sky gO (App e Sito web su pc, smartphone, tablet, console)

Juventus-Sampdoria, partita valida per la 6° giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Calcio HD (canale 202) ed in streaming su DAZN.

Si potrà guardare:

Gli abbonati a DAZN potranno vedere Juventus-Sampdoria in diretta streaming utilizzando l’App dedicata per smartphone, tablet, Playstation 4 e Smart TV oppure direttamente tramite browswer sul sito web.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Se non si possiede una Smart Tv si può collegare alla tv un Android Box, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN. Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

E’ possibile vedere Juventus-Sampdoria in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Sampdoria

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Sampdoria diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Sampdoria

Allegri dovrà valutare le condizioni di Chiesa, uscito per un piccolo problema al flessore contro lo Spezia, e pensa a qualche cambio rispetto all’ultima formazione. Sarà 4-4-2 per i bianconeri con Szczesny in porta, Danilo, Bonucci, Chiellini ed Alex Sandro in difesa, a centrocampo confermata la coppia centrale formata da Bentancur e Locatelli, mentre sugli esterni spazio a Cuadrado e Rabiot. In attacco Allegri dovrebbe riproporre la coppia Dybala-Morata

Pochi dubbi per D’Aversa che potrebbe recuperare almeno per la panchina Ihattaren, arrivato quest’estate proprio dalla Juventus in prestito. Sampdoria a specchio con il 4-4-2 con Audero tra i pali, Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello a formare la linea di difesa, Thorsby ed Adrien Silva saranno i due centrali di centrocampo, mentre Candreva e Damsgaard si muoveranno sugli esterni. In attacco tanta qualità ed esperienza con la coppia formata da Caputo e dall’ex Quagliarella.

Probabili formazioni di Juventus-Sampdoria

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.All. Allegri.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All. D’Aversa.

Precedenti e statistiche di Juventus-Sampdoria

I precedenti tra Juventus e Sampdoria sono favorevoli ai bianconeri che in 132 confronti si sono imposti 68 volte sui blucerchiati. In casa della Juventus si sono giocate 66 partite, con ben 42 affermazioni bianconere, 19 pareggi e solo 5 successi per la Sampdoria.

L’ultima vittoria della Samp a Torino è datata 6 Gennaio 2013 quando i blucerchiati si imposero 2-1 in rimonta con una doppietta dell’allora giovane Mauro Icardi. Dopodiché, nelle successive 8 gare, sono arrivati 7 successi della Juventus ed un pareggio, con i bianconeri che hanno vinto gli ultimi sei incontri in maniera consecutiva.

Come detto in apertura, la Juventus in casa non ha ancora vinto e deve iniziare a farlo visto che in questi anni l’Allianz Stadium si è fatto conoscere per essere un fortino quasi inespugnabile. I bianconeri devono fare di tutto per renderlo di nuovo tale se vogliono risalire in fretta la classifica.

Lontano da Marassi, invece, la Sampdoria quest’anno ha ottenuto un pareggio ed una vittoria e vuole mantenere questo score positivo. Lo scorso anno in trasferta i blucerchiati hanno collezionando 22 punti, con 6 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte.

