Dove vedere Juventus-Roma in Diretta TV e Streaming – Probabili formazioni 17-10-2021

Dove vedere Juventus-Roma, 8° giornata di Serie A, domenica 17 ottobre ore 20:45. La partita Juventus-Roma sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.



Domenica alle ore 20:45 big match all’Allianz Stadium dove la Juventus affronterà la Roma nella partita valevole per l’ottava giornata di Serie A.

I bianconeri, dopo un avvio molto stentato e deludente, si sono ritrovati ed hanno vinto le ultime 4 partite consecutive tra campionato e Champions Leauge. La Juventus si trova ora al setimo posto con 11 punti e vuole continuare a scalare la classifica per tornare in lotta per lo scudetto.

Nell’ultimo turno prima della sosta per le nazionali, la Vecchia Signora ha battuto 1-0 il Torino nel derby grazie ad un gol di Locatelli nei minuti finali e vuole ripartire mantenendo alto l’entusiasmo.

La Roma, invece, prima della sosta ha battuto l’Empoli all’Olimpico per 2-0, riscattandosi dopo la sconfitta nel derby contro la Lazio. I giallorossi occupano il quarto posto in classifica con 15 punti e vogliono spedire i bianconeri a -7, tagliandoli fuori dalla corsa al titolo.

La partita si prospetta elettrica con José Mourinho che ritroverà il pubblico dell’Allianz Stadium che qualche anno fa, quando il portoghese allenava il Manchester United, lo fischiò sonoramente. Allora Mourinho uscì vittorioso da Torino vincendo in rimonta per 2-1 ed il tecnico ex Inter spera di dare un nuovo dispiacere ai bianconeri.

Dove vedere Juventus-Roma in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Juventus-Roma

Juventus-Roma Data: Domenica 17 Ottobre

Domenica 17 Ottobre Orario: 20:45

20:45 Canali TV: DAZN con Smart TV o canale 409 del Digitale terrestre

DAZN con Smart TV o canale 409 del Digitale terrestre Streaming: DAZN (App e Sito web su pc, smartphone, tablet, console

La partita Juventus-Roma, valida per l’ottava giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Stefano Borghi e commento tecnico di Francesco Guidolin

Gli abbonati a DAZN potranno vedere Juventus-Roma in diretta streaming utilizzando l’App dedicata per smartphone, tablet, Playstation 4 e Smart TV oppure direttamente tramite browswer sul sito web.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Se non si possiede una Smart Tv si può collegare alla tv un Android Box, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN. Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

E’ possibile vedere Juventus-Roma in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Roma

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Roma diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Roma

Allegri ha molti dubbi in vista di questa partita e dovrà valutare attentamente la condizioni di molti giocatori tra cui i sudamericani che si alleneranno solo sabato. La Juventus dovrebbe scendere in campo con il 4-4-2 con Szczesny in porta, Danilo, Bonucci, De Ligt e Pellegrini a formare la linea di difesa, a centrocampo Locatelli e Ramsey dovrebbero essere i centrali, mentre sugli esterni spazio a Bernardeschi e Chiesa. In avanti dovrebbero esserci Kean e Dybala, ma occhio anche a Kulusevski come seconda punta.

Mourinho dovrà valutare la condizioni di Abraham, uscito anzitempo nella sfida della sua Inghilterra contro l’Ungheria e l’ex Chelsea sarebbe un assenza importante. La Roma dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1 con Rui Patricio tra i pali, Karsdorp, Mancini, Ibanez e Calafiori in difesa, in mediana spazio a Cristante e Veretout, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan. Se Abraham non ce la farà, pronto al suo posto Eldor Shomurodov.

Probabili formazioni di Juventus-Roma

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Lu. Pellegrini; Bernardeschi, Ramsey, Locatelli, Chiesa; Dybala, Kean. All. Allegri

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. All. Mourinho

Precedenti e statistiche di Juventus-Roma

Tra Juventus e Roma si tratta della sfida numero 195, con i precedenti tra le due formazioni che parlano di una superiorità netta dei bianconeri. La Vecchia Signora si è infatti imposta sui giallorossi 95 volte, mentre la Roma ha ottenuto solo 48 successi. Sono stati invece 54 i pareggi.

In casa, la Juventus ha trionfato in 64 delle 98 partite disputate contro la Roma, con quest’ultima che si è imposta a Torino solo 13 volte, mentre ci sono stati 21 pareggi. L’ultima vittoria della Roma a Torino risale a due stagioni fa quando i giallorossi si imposero 3-1 nell’ultima giornata di campionato in una gara che contò praticamente zero.

La vittoria servì quantomeno alla Roma per interrompere la serie negative di 10 sconfitte consecutive tra campionato e coppa. Lo scorso anno, invece, la Juventus è tornata a vincere contro la Roma, battendola per 2-0 grazie al gol di Cristiano Ronaldo e all’autorete di Ibanez.

In casa finora i bianconeri hanno vinto solo 1 volta in campionato, battendo 3-2 la Sampdoria, mentre sono arrivati un pari ed una sconfitta contro Milan ed Empoli. L’Allianz Stadium è sempre stato un fattore determinante in questi anni e la Juventus spera di poter tornare a renderlo tale vincendo finalmente il primo big match di campionato dopo aver perso col Napoli e pareggiato col Milan.

In trasferta, invece, la Roma ha vinto a Salerno contro la Salernitana ed ha perso contro il Verona, oltre ad essere sconfitta nel derby con la Lazio, essendo designata come squadra fuori casa. A livello statistico, quando la Roma gioca in trasferta, sono solo 3 i punti conquistati sui 9 disponibili, una bella differenza rispetto ai 12 conquistati in casa dove i giallorossi hanno infilato 4 vittorie di fila in altrettante partite.

