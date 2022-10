Juventus PSG, match valido per la sesta giornata di Champions League, si giocherà mercoledì 2 novembre alle 21:00 ad Anfield. L’incontro sarà trasmesso su Sky che detiene i diritti dell’intera competizione. Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

Nulla da fare per la Juventus. La sconfitta contro il Benfica ha ufficialmente tirato fuori i bianconeri dalla Champions League. La squadra di Max Allegri può ambire soltanto al terzo posto che li porterebbe a retrocedere in Europa League. A Torino, però, arriverà il PSG che si contende il primo posto nel girone proprio con i lusitani.

I parigini sono a pari punti e primi col Benfica ma con una differenza reti maggiore. La Juventus deve aspettare buone notizie dall’Israele dove le Aquile affronteranno il Maccabi Haifa che è a soli tre punti proprio come la Vecchia Signora.

Juventus PSG, dove vederla in diretta TV e streaming

Juventus PSG sarà trasmessa su Sky. I canali sono Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252). Sarà possibile visionare la partita anche in streaming sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

L’incontro potrà essere fruibile, inoltre, anche su NOW TV, piattaforma streaming di Sky ma anche su Mediaset Infinity +. La partita non sarà visibile in chiaro su Canale 5.

Juventus PSG, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-PSG in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus PSG, le ultimissime

Ancora il 4-4-2 per la Juventus. Szczesny tra i pali e la difesa con i centrali Bonucci e Gatti mentre sulle fasce Danilo con Alex Sandro. A centrocampo Cuadrado, Miretti, Rabiot e Kostić. In attacco l’emergenza dei bianconeri potrebbe portare a riproporre il duo formato da Kean e Milik.

Il PSG propone un 3-4-3. Davanti a Donnarumma la super difesa composta da Sergio Ramos, Marquinhos e Kimpembe. In mediana Vitinha e Verratti ad agire come centrali e sulle fasce Hakimi con Nuno Mendes. Neymar squalificato e Christophe Galtier punta tutto su Sarabia con Messi e Mbappé.

Juventus PSG, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Gatti, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Rabiot, Kostic; Kean, Milik.

PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Sarabia Messi, Mbappé.