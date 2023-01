Juventus Monza, dove vedere il match valido per la 20ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 29 gennaio 15:00 a Marassi. Juventus – Monza sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN.

Inizia il girone d’andata per la Juventus. Dopo la penalizzazione di 15 punti, i bianconeri sono scesi a metà classifica. Un duro colpo per la squadra allenata da Max Allegri che dovrà risalire la china per poter ancora sperare in un posto nell’Europa che conta. All’Allianz arriverà il Monza che, all’andata, ottenne la sua prima storica vittoria proprio contro la Vecchia Signora.

La Juventus non può permettersi il lusso di sbagliare: dopo la pesante sconfitta per 5-1 in casa contro il Napoli, è arrivato il 3-3 roboante contro l’Atalanta. Servono i tre punti contro un Monza che sta dicendo la sua in campionato e viene da numerosi risultati utili consecutivi. In caso di una vittoria clamorosa dei brianzoli, ci sarebbe addirittura il sorpasso sulla Juventus.

Juventus Monza, dove seguirla in diretta TV

Partita: Juventus-Monza

Juventus-Monza Data: 29 gennaio

29 gennaio Orario: 15:00

15:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Juventus Monza, match della 20ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus – Monza sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus – Monza in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Juventus Monza è a cura di Riccardo Mancini affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Monza, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Monza in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus Monza, le ultimissime

Buone notizie per Max Allegri che recupera Vlahovic e Pogba. Davanti a Szczesny, il tridente formato da Danilo, Bremer ed Alex Sandro. Per il centrocampo, Fagioli, Locatelli e Rabiot ad agire come centrali mentre sulle fasce Soulè con Kostic. In attacco, il duo formato da Di Maria e Milik.

Palladino sceglie un 3-4-2-1. Di Gregorio tra i pali e la difesa con Marlon, Pablo Marì ed Izzo. In mediana, Birindelli, Pessina, Rovella al fianco di Carlos Augusto. Per la trequarti, Ciurria e Caprari dietro l’unica punta Petagna.

Juventus Monza, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Soulè, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna.