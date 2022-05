Dove vedere Juventus-Lazio in diretta TV, streaming, orario e probabili formazioni 16-5-2022

Dove vedere Juventus-Lazio, match valido per la 37°giornata di Serie A. La partita si giocherà lunedì 16 maggio alle 20:45 all’Allianz Stadium. Juventus Lazio sarà visibile sia in diretta Streaming Dazn che in co-esclusiva su Sky Sport.

Nel posticipo del lunedì sera, la trentasettesima giornata di Serie A si conclude con il big match tra Juventus e Lazio. I bianconeri devono leccarsi le ferite dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro l’Inter per 4-2. La doppietta di Perisic nei supplementari toglie la gioia di un trofeo alla squadra di Max Allegri.

Secondo KO consecutivo per la Vecchia Signora che deve riprendersi anche dalla sconfitta in campionato, in rimonta, col Genoa per 3-2. La Champions League è ormai al sicuro e a Torino arriverà la Lazio dell’ex allenatore Maurizio Sarri. I biancocelesti, invece, possono solamente sperare nel mantenimento del quinto posto. Anche per loro l’Europa League è raggiunta ma c’è solo da concludere la stagione nel migliore dei modi.

I capitolini vengono dalla buona vittoria per 2-0 contro la Sampdoria. Il quinto posto, così come il sesto, porterebbe comunque la Lazio ai gironi di Europa League ma c’è il pericolo della Fiorentina e della Roma che incombe. I Viola e i giallorossi sono a solamente tre punti dalla Lazio che non vorrebbe farsi scavalcare dalle proprie avversarie.

Video Gol Highlights Juventus-Lazio, 26° giornata Serie A 06-03-2021.

Dove vedere Juventus-Lazio in diretta TV e streaming

Partita: Juventus-Lazio

Juventus-Lazio Data: 16 maggio

16 maggio Orario: 21.00

21.00 Canale tv: DAZN , Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite)

(202 del satellite), (213 del satellite), (251 del satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Juventus-Lazio, match della 37°giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile visionare il match dal sito o scaricando l’app disponibile per PC, smartphone e tablet. Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Juventus-Lazio sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Lazio in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app .

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

In co-esclusiva anche Sky trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre). Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Dove ascoltare in radiocronaca Juventus-Lazio

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Lazio in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Lazio, le ultimissime

La Juventus si presenta con un 4-3-3. Szczęsny tra i pali e la difesa con i centrali De Ligt e Bonucci mentre come terzini Danilo e Alex Sandro. Per il centrocampo bianconero, Allegri rivede Locatelli che dovrebbe essere al fianco di Zakaria e Rabiot. In attacco Dybala e Morata a supporto di Vlahovic.

Sarri risponde con lo stesso modulo. Davanti a Strakosha, la difesa dovrebbe essere formata da Lazzari, Patric, Acerbi e Marusic. I biancocelesti a centrocampo si affidano a Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto. Per l’attacco F. Anderson sarà al fianco di Immobile e Zaccagni.

Juventus-Lazio, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczęsny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Locatelli, Zakaria, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni.

Statistiche e precedenti

Sono 155 le gare in totali tra Juventus e Lazio. Il bilancio è nettamente a favore dei bianconeri con 84 vittorie contro le 34 della Lazio. Solamente 37 i pareggi. Nell’ultimo precedente dello scorso anno a vincere fu proprio la Juventus per 2-1. A portare alla vittoria i bianconeri fu la doppietta di Cristiano Ronaldo mentre la Lazio accorciò le distanze con Immobile su calcio di rigore.