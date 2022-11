Dove vedere Juventus-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 6-11-2022

Dove vedere Juventus-Inter, derby d’Italia valevole per la 13° giornata di campionato.

La partita si giocherà allo Allianz Stadium di Torino, domenica 6 novembre, alle ore 20:45. Il match sarà visibile in diretta tv e streaming sia su Dazn che su Sky, dove sarà possibile vedere la partita in diretta tv sul canale Sky Sport. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati di accedere a tutti i contenuti di Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

L’Allianz Stadium di Torino è pronta ad accogliere l’ennesimo derby d’Italia in programma questa domenica. L’Inter arriva a questo derby sicuramente molto più motivata della Juventus; i neroazzurri, infatti, viaggiano sulle ali dell’entusiasmo, nonostante la sconfitta in Champions League rimediata a Monaco di Baviera contro il Bayern per 2-0. Simone Inzaghi ha saputo riprendere in mano le redini dello spogliatoio e ridare la giusta verve all’ambiente neroazzurro che, dopo la vittoria di San Siro sul Barcellona, non si è più fermata.



L’Inter, però, deve fare i conti con l’infermeria che non tende a svuotarsi. Lukaku, infatti, ha rimediato una ricaduta all’infortunio che lo aveva costretto a stare lontano dal campo di gioco per più di un mese: il belga non si rivedrà prima del 2023. Da valutare anche le condizioni di Brozovic e Dumfires. Il croato risulta essere ancora in dubbio per la gara di domenica, mentre l’esterno olandese, uscito dolorante dalla gara di settimana scora contro la Sampdoria, verrà valutato nei prossimi giorni. Inoltre, anche Dzeko ha rimediato una botta in allenamento poco prima della partita contro i tedeschi, svolgendo un lavoro personalizzato e restando a riposo. Se il bosniaco non dovesse farcela, l’Inter rischierebbe seriamente di presentarsi a Torino con due soli attaccanti di ruolo.

Dall’altra parte, una Juventus sempre più in balia delle onde, dopo il successo ottenuto sul Lecce al Via del Mare con un gol splendido di Fagioli, che ha ricordato molto le gesta di Alessandro Del Piero. Torna a cadere in casa nel match di Champions League contro il PSG che vince 1-2 a Torino. Fortunatamente per i bianconeri, il M. Haifa subisce l’imbarcata dal Benfica, permettendo alla Juventus di consolidare il terzo posto nel girone e retrocedere di fatto in Europa League. Nelle ultime gare la squadra bianconera è apparsa sempre più ancorata alle giocate dei propri giovani, con i senatori che oramai sembrano non fare più la differenza. La Juventus deve assolutamente iniziare a dare continuità di risultati in campionato se non vuole che il distacco dalle prime quattro aumenti ulteriormente, ma non sarà facile viste le ultime prestazioni messe in risalto dall’Inter.

Dove vedere Juventus-Inter in Diretta Tv e Streaming

Juventus-Inter sarà trasmessa in diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e diretta streaming su DAZN, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una TIMVISION BOX, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.



Al termine delle partite, gli utenti avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport, mentre non potrà essere visibile in chiaro.



La partita Juventus-Inter potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su Pc, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Juventus-Inter le ultimissime:

L’infermeria bianconera è una delle più folte del campionato, infatti, saranno indisponibili per la gara di domenica sera Bremer, De Sciglio, Pogba, Paredes, Illing e Kean. Da valutare, invece, le condizioni di Di Maria, Vlahovic, Mckannie e Bremer, che saranno sottoposti a nuovi accertamenti nei prossimi giorni per capire se potranno essere convocati. L’unica nota positiva in casa Juventus è il ritorno in campo di Federico Chiesa che è entrato al 75° del secondo tempo contro i parigini, mettendo benzina preziosa nelle gambe, quasi inimmaginabile un suo impego dal primo minuto, però, conto i neroazzurri.

Nell’ Inter, invece, dovrebbe essere del tutto recuperabile Brozovic, mentre restano fuori dalla lista dei convocati Lukaku e D’Ambrosio. Inzaghi è pronto a rilanciare Skriniar e Bastoni nel terzetto di difesa dopo averli lasciati in panchina contro i bavaresi. Davanti dovrebbero essere confermati Lautaro e Dzeko che saranno la coppia d’attacco titolare fino alla pausa mondiale, con Correa pronto a subentrare.

Juventus- Inter Probabili Formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny, Danilo, Bonucci, Bremer, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Kean, Milik. All. Massimiliano Allegri

Inter (3-5-2): Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Mhkitaryan, Barella, Calhanoglu, Di Marco, Dzeko, L. Martinez. All. Simone Inzaghi