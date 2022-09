Juventus Benfica, dove vedere il match valido per la seconda giornata di Champions League. La partita si giocherà mercoledì 14 settembre alle 21:00 all’Allianz Stadium. Juventus – Benfica sarà visibile in diretta esclusiva su Amazon Prime Video.

La Juventus ritorna in Champions League, dopo la sconfitta contro il PSG per 2-1 al Parco dei Principi. I bianconeri, però, devono ancora riprendersi dalla delusione del 2-2 in campionato contro la Salernitana, dove è successo di tutto. Nei minuti finali, in seguito all’annullamento per presunto fuorigioco del gol del vantaggio di Arek Milik, gli animi si sono accesi, portando all’espulsione di Juan Cuadrado e del tecnico Max Allegri.

I bianconeri recriminano i due punti persi e cercheranno di dimenticare l’accaduto con una vittoria europea. Di fronte avranno il Benfica allenato da Roger Schmidt che nello scorso turno ha battuto per 2-0 il Maccabi Haifa con le reti di Rafa Silva e di Grimaldo. I lusitani, nel girone H, sono momentaneamente a pari punti col PSG ma primi poiché non hanno subito ancora nessuna rete.

Juventus Benfica, dove vederla in diretta TV e streaming

Partita: Juventus Benfica

Juventus Benfica Data: 14 settembre

14 settembre Orario: 21.00

21.00 Canale tv: –

Streaming: Amazon Prime Video

Juventus Benfica, match per la seconda giornata di Champions League, sarà visibile solo in esclusiva sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video, che trasmette la miglior partita del mercoledì sera. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

La telecronaca di Juventus Benfica è a cura di Sandro Piccinini affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Juventus Benfica, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Benfica in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus Benfica, le ultimissime

4-3-3 per Allegri. Davanti a Perin la difesa con i centrali Bonucci e Bremer e sulle fasce i laterali Danilo e Alex Sandro. A centrocampo McKennie affiancherà Paredes e Miretti. Per l’attacco bianconero Cuadrado a supporto di Vlahović e Kostić.

Il Benfica risponde con un 4-2-3-1. Vlachodimos tra i pali e la difesa a quattro con Bah, Silva, l’ex Manchester City Otamendi e Grimaldo. Per il centrocampo Florentino affiancato da Enzo Fernández. Sulla trequarti Neres, Rafa Silva e l’ex interista João Mário dietro l’unica punta Gonçalo Ramos.

Juventus Benfica, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Miretti; Cuadrado, Vlahović, Kostić.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Enzo Fernández; Neres, Rafa Silva, João Mário ; Gonçalo Ramos.

Juventus Benfica, precedenti e statistiche

Sono sei i precedenti tra Juventus e Benfica: quattro le vittorie dei portoghesi, una della Juventus ed un solo pareggio. Il precedente più ricordato è sicuramente la semifinale di Europa League del 2014. A Lisbona terminò 2-1 per i padroni di casa con le reti di Garay e Lima mentre per i bianconeri il gol di Tévez. Al ritornò finì 0-0 con i lusitani che accedettero alla finale proprio allo Stadium, perdendo ai rigori contro il Siviglia.