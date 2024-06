Dove vedere Italia-Turchia in diretta Tv, Streaming e Probabili Formazioni 04-06-2024

La partita tra Italia-Turchia si giocherà al “Renato Dall’Ara” di Bologna, mercoledì 4 giugno, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in chiaro su Rai 1, mentre sarà possibile accedere allo streaming del march collegandosi sull’app Rai Play.

L’Italia di Luciano Spalletti si appresta a scendere in campo per le ultime volte in dei test amichevoli, a distanza di poco meno di due settimane dall’inizio degli Europei. La prima avversaria degli azzurri sarà la Turchia dell’altro tecnico italiano, Vincenzo Montella, rosa che incontreranno per la decima volta nella storia con 6 vittorie dell’Italia, 3 pareggi e 1 solo successo turco. L’obiettivo di Spalletti sarà quello di approfittare di entrambe le amichevoli con Turchia e Bosnia, nel tentativo di poter apportare le ultime modifiche tecnico-tattiche per difendere al meglio il titolo di campioni al prossimo Europeo.

Dall’altra parte come detto la Turchia sarà capeggiata dal suo numero uno Vincenzo Montella, la quale è reduce da una straordinaria qualificazione per l’Europeo, grazie ad un’ottima gara offerta in casa della Croazia che ha portato i turchi al successo decisivo. Archiviate le qualificazioni, però, la rosa di Montella non è stata altrettanto brava a mantenere la stessa lucidità e prontezza nelle amichevoli a venire, nel corso delle quali sono arrivate 1 vittoria, 1 pareggio e ben 2 sconfitte contro Ungheria e Austria, quest’ultima molto rotonda con un netto passivo di 6-1 per gli austriaci. Anche per la Turchia i test contro Italia e Polonia serviranno al mister per ritrovare solidità difensiva e per iniziare al meglio i prossimi Europei.

Dove vedere Italia-Turchia in diretta Tv e Streaming

Il match Italia-Turchia valida per un test amichevole, verrà trasmessa in esclusiva sulla Rai con il canale di riferimento che sarà Rai 1. Lo streaming del match invece, sarà accessibile tramite l’app Rai Play, la quale è gratuitamente scaricabile attraverso lo store sia per IOS che per Android per tutti i dispositivi come Smartphone, Tablet e PC.

Un altro modo per seguire lo streaming della partita in programma al “Renato Dall’Ara” potrà essere quello di collegarsi direttamente al sito ufficiale della Rai tramite il proprio PC o Notebook.

La telecronaca del match sarà affidata ad Alberto Rimedio con il commento tecnico in seconda voce di Alfredo Di Gennaro.

Italia-Turchia le ultimissime:

Più volte Spalletti ha ribadito in conferenza stampa che il modulo della nazionale si adatterà molto alle caratteristiche dei propri giocatori, proprio per questo non è da escludere che il 3-4-2-1 che vedremo messo in campo nelle prossime 2 amichevoli non sarà anche il modulo definitivo per tutto l’Europeo. In porta confermatissimo Donnarumma. Per quanto riguarda difesa, come anche negli altri reparti, spiccherà la presenza di molti nerazzurri dopo lo scudetto interista, con Darmian e Bastoni braccetti e Buongiorno centrale che sostituirà l’infortunato Acerbi. A centrocampo Barella e Jorginho saranno i due metronomi con Dimarco e Di Lorenzo agenti lateralmente. Il trequartista, invece, molto probabilmente sarà Lorenzo Pellegrini, incaricato di valorizzare al meglio i movimenti dei due attaccati Chiesa e Scamacca.

Difesa a 4, invece, per Montella, il quale affiderà a Celik e Ozkacar come terzini e Demiral e Kabac centrali, nel tentativo di annullare l’attacco azzurro. In mediana ci saranno Ozcan e Kokcu, mentre Calhanoglu sarà dirottato sulla trequarti con Yildiz e Akturkoglu come compagni di reparto. Davanti unica punta di ruolo Unal.

Italia-Turchia le probabili formazioni:

Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Scamacca. CT: Spalletti.

Turchia (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Kabak, Ozkacar; Ozcan, Kokcu; Yildiz, Calhanoglu, Akturkoglu; Unal. CT: Montella.

