Dove vedere Italia-Francia in diretta Tv, Streaming e Probabili Formazioni 17-11-2024.

La partita Italia-Francia si giocherà al “San Siro” di Milano, 17 novembre, alle ore 20:45. Il match sarà visibile in chiaro su Rai 1, mentre sarà possibile accedere allo streaming del march collegandosi sull’app Rai Play.

Dopo il successo per 0-1 contro i belgi, l’Italia di Luciano Spalletti ha definitivamente archiviato il passaggio ai quarti di finale della Nations League, anche se resta ancora in bilico il piazzamento nel girone. Gli azzurri sono attualmente al comando del proprio Gruppo con 13 punti totalizzati in 5 gare e l’ultimo turno contro la Francia sarà decisivo per decretare chi passerà come testa di serie alla fase successiva. Gli uomini di Spalletti, però, sembrano essere molto più in palla dei loro cugini transalpini, come recitano i 5 risultati utili consecutivi collezionati dall’inizio della competizione, con tanto di scontro diretto a favore contro la Francia dopo l’1-3 dell’andata, servirà dunque non perdere con 2 o più reti incassate per riuscire nell’intento di blindare il primato.

Dall’altra parte una Francia mai veramente accesasi in un gruppo più che abbordabile, i transalpini sono infatti, reduci da un pareggio a reti bianche contro Israele per 0-0. Una Francia, dunque, che orfana di Mbappè per scelta tecnica di Deschamps cercherà in tutti i modi di uscire da San Siro con il bottino pieno nel tentativo di agguantare la vetta e beffare sulla linea gli azzurri.

Dove vedere Italia-Francia in diretta Tv e Streaming

Il match Italia-Francia valido per il sesto turno del Gruppo 2 di Nations League, verrà trasmessa in esclusiva sulla Rai con il canale di riferimento che sarà Rai 1.

Lo streaming del match, invece, sarà accessibile tramite l’app Rai Play, la quale è gratuitamente scaricabile attraverso lo store sia per IOS che per Android per tutti i dispositivi come Smartphone, Tablet e PC.

Un altro modo per seguire lo streaming della partita in programma al “San Siro” potrà essere quello di collegarsi direttamente al sito ufficiale della Rai tramite il proprio PC o Notebook.

Italia-Francia le ultimissime:

Saranno pochissimi i cambi di formazione di Luciano Spalletti rispetto alla formazione ufficiale scesa in campo giorni fa contro il Belgio. Tra i pali confermatissimo Donnarumma, mentre davanti a lui ad agire da schermo ci saranno Buongiorno centrale, con Bastoni e Di Lorenzo ai propri lati. In mediana spazio a Locatelli, il quale avrà come compagni di reparto Frattesi e Tonali. Sugli esterni, invece, turno di riposo per Dimarco sulla sinistra, al suo posto ci sarà Udogie, mentre dalla parte opposta pronto ancora Cambiaso. In attacco Raspadori sarà nuovamente presente alle spalle dell’unica punta di ruolo Kean.

Nelle file francesi, Deaschamps lancerà Kolo Muani al posto del non convocato Mbappè, mentre ai propri lati nell’attacco a tre ci saranno Barcola a sinistra e Olise a destra. Centrocampo di sostanza per i transalpini che si affideranno alla resistenza e alla muscolatura di Ngolo Kantè e di Tchouamenì con Nkunku a completare il roster. In difesa, invece, inamovibili Saliba e Konate che agiranno da dighe centrali, con Theo Hernandez e Kounde terzini.

Italia-Francia le probabili formazioni:

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Locatelli, Tonali, Udogie; Raspadori; Kean. All.: Spalletti.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundè, Konaté, Saliba, Theo Hernandez; Tchouameni, Kanté; Nkunku, Olise, Barcola; Kolo Muani. All.: Deschamps.

