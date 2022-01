Dove vedere Inter-Venezia in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 22-1-2022

Dove vedere Inter-Venezia, 23° Giornata di Serie A, Sabato 22 Gennaio 2022 alle 18.00. Il match dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Sono tutti dalla parte dei nerazzurri i favoritismi del pronostico in un match che vede il Venezia dover sorpassare uno scoglio molto grande per sperare di fare punti.

Al San Siro, l’Inter ha la possibilità di ribadire la propria supremazia in questo campionato affrontando, però, una delle squadre che si è distinta meglio per gioco e idee.

Laddove il Venezia sembrava, sulla carta, una squadra che avrebbe dovuto fare tantissima difficoltà in questo campionato, adesso c’è solo da fare gli applausi all’atteggiamento mostrato dai lagunari.

La squadra Campione d’Italia, al netto della partita in meno ancora da giocare, ha visto il Milan fallire il sorpasso e il pareggio a reti bianche (ma con tantissime emozioni) contro l’Atalanta, in un momento in cui i nerazzurri potevano apparire stanchi a causa delle tante partite giocate, ha sicuramente dato morale alla squadra.

Anche il Venezia non può che essere soddisfatto della prova mostrata contro l’Empoli che ha ridato punti ad una squadra che, nelle ultime prestazioni contro Lazio, Atalanta (in Coppa) e Milan, non ha trovato la via della vittoria.

Nonostante i pronostici sembrano andare verso le vie della squadra di casa, il Venezia ha mostrato grandi sorprese e l’Inter dovrà stare molto attenta.

Come vedere Inter-Venezia in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Inter-Venezia

: Inter-Venezia Data : Domenica 22 Gennaio 2022

: Domenica 22 Gennaio 2022 Orario : 18:00

: 18:00 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Venezia di Paolo Zanetti, il 22 Gennaio 2022, alle ore 18:00 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Inter Venezia in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Inter Venezia, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Inter-Venezia

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Inter-Venezia in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Inter-Venezia

Simone Inzaghi opterà per un 3-5-2 con la sua Inter con pochi ballottaggi o dubbi riguardo la formazione.

Lautaro Martinez e Edin Dzeko dovrebbero essere le due punte designate con il bosniaco che torna tra i titolari relegando Sanchez, dunque, in panchina.

Il centrocampo sarà composto sempre dalla solita batteria composta da Barella, Brozovic e Calhanoglu.

Darmian e Perisic agiranno sugli esterni, mentre De Vrij, Bastoni e Skriniar giocheranno in difesa con Handanovic tra i pali.

Il Venezia punterà su un 4-3-3 con l’unico dubbio riguardante gli esterni d’attacco.

Il tridente che Paolo Zanetti dovrebbe scegliere sarà composto dall’imprescindibile Aramu con Henry e Johnsen a completare il reparto. Dovrebbe partire in panchina, dunque, Nani che ha debuttato nella precedente giornata di campionato con un assist, ma non dovrebbe avere ancora i 90 minuti.

Il centrocampo sarà composto da Cuisance, Busio e Ampadu che scalerà, dunque, nel gruppo dei centrocampisti lasciando il centro della difesa a Caldara e Ceccaroni.

Romero sarà il portiere designato, mentre Mazzocchi e Haps giocheranno sugli esterni bassi.

Le probabili formazioni di Inter-Venezia

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Sanchez, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

VENEZIA (4-3-3): Romero, Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps, Cuisance, Ampadu, Busio, Aramu, Henry, Johnsen. Allenatore: Paolo Zanetti.

