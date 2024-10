La partita Inter-Venezia si giocherà allo stadio “San Siro” di Roma, domenica 3 novembre alle ore 20:45. Il match sarà visibile in esclusiva Streaming su Dazn, mentre un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

Dove vedere Inter-Venezia in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 3-01-2024

L’Inter è uscita vittoriosa anche dall’ultima trasferta di campionato contro l’Empoli con un netto 0-3 siglato dalla doppietta di Frattesi e dal gol di Lautaro Martinez. Nel prossimo turno, il gruppo nerazzurro ospiterà il Venezia, contro il quale Inzaghi non dovrà assolutamente mancare l’appuntamento con la vittoria se vorrà mantenere la scia del Napoli capolista, attualmente a +4 lunghezze proprio dai nerazzurri secondi. Una vittoria contro gli uomini di Di Francesco, infatti, potrebbe condurre i nerazzurri a ridurre il divario in classifica, approfittando anche del fatto che il Napoli sarà impegnato nella più che ostica trasferta di Bergamo contro l’Atalanta nel anticipo di domenica pomeriggio.

Nel Venezia, Di Francesco e i suoi sono finalmente tornati a sorridere dopo l’ultimo successo casalingo contro l’Udinese in rimonta per 3-2 grazie alla doppietta di Pohojanpalo e al gol di Nicolussi Caviglia. Adesso il tecnico ex Sassuolo dovrà cercare di preparare la trasferta in terra milanese nel migliore dei modi, cercando al contempo di mettere a punto la fase difensiva visto che i lagunari hanno incassato ben 18 gol in 10 gare, quasi la media di due reti a partita.

Dove vedere Inter-Venezia in diretta Tv e Streaming

Inter-Venezia sarà trasmessa in esclusiva in Diretta Tv e in Diretta Streaming su Dazn per tutti coloro i quali avranno sottoscritto un abbonamento DAZN STANDARD (34,99 euro) oppure DAZN PLUS (59,99) con la piattaforma, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Inter-Venezia potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Inter-Venezia le ultimissime:

Tra le fila nerazzurre, Inzaghi prepara un consistente turnover da mettere in atto anche in vista della sfida infrasettimanale contro l’Arsenal in Champions. In porta potrebbe finalmente fare il suo esordio Josep Martinez. In retroguardia, invece, come braccetto di destra verrà confermato Bisseck, mentre dalla parte opposta resta inamovibile Bastoni con De Vrij ancora in mezzo. Tanti cambi anche a centrocampo, la regia infatti, dovrebbe essere affidata ad Asllani con Zielinski dirottato mezzala al fianco di Frattesi. Sugli esterni Dumfries sarà confermato sulla destra con Darmian adattato nuovamente a sinistra per far rifiatare Dimarco. Davanti la coppia di Champions Arnautovic-Taremi chiamati a dare garanzia di gol.

Nel Venezia, Di Francesco non apporrà cambi alla formazione uscita vittoriosa contro l’Udinese. Davanti Pohjanpalo sarà assistito alle proprie spalle da Busio e Oristano. In mezzo al campo a fare da interdittori ci saranno Ellertsson e Duncan, mentre sugli esterni agiranno, Zampano e Haps.

Inter-Venezia probabili formazioni:

Inter: (3-5-2) Martinez, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Frattesi, Asllani, Zielinski, Darmian, Arnautovic, Taremi. All. Simone Inzaghi

Venezia: (3-4-2-1): Stankovic, Idzes, Svoboda, Haps, Zampano, Duncan, Andersen, Ellertsson, Oristanio, Busio, Pohjanpalo. All. Di Francesco

