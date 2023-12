Dove vedere Inter-Udinese in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 09-12-2023

La partita si giocherà stadio “San Siro” di Milano, sabato 9 dicembre alle ore 20:45. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di Streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del pass sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky.

Dopo la roboante vittoria per 0-3 a Napoli, l’Inter sembra sempre di più lanciata verso l’obiettivo scudetto dichiarato ad inizio stagione. Quella contro i partenopei è stata l’ennesima prova di forza messa in risalto dalla formazione nerazzurra che quest’anno continua a macinare vittoria a ritmo di rullo compressore. Nel prossimo turno valido per la 15° giornata di campionato, la rosa nerazzurra cercherà di dar seguito agli ultimi 10 risultati utili ottenuti in campionato, con l’intento di consolidare la vetta della classifica e tenere a debita distanza la Juventus, impegnata proprio contro il Napoli nella gara di venerdì 8 dicembre.

Dall’altra parte il restyle di una nuova Udinese targata Gabriele Cioffi, reduce dall’amaro pareggio per 3-3 contro il Verona arrivato nei minuti finali. Da quando l’allenatore fiorentino ha rilevato la panchina friulana, questi ultimi hanno subito solamente una sconfitta in trasferta contro la Roma collezionando 4 pareggi e una vittoria. Nonostante tutto, però, l’Udinese non è ancora riuscita ad attuare il tanto atteso slancio per uscire dalla complicata situazione di classifica che vede i friulani solamente a 2 lunghezze dalla zona retrocessione. Contro l’Inter servirà una grande prova di applicazione e sacrificio, nel tentativo di strappare un ulteriore risultato utile per continuare ad aggiornare la propria classifica.

Dove vedere Inter-Udinese in Diretta Tv e Streaming

Partita : Inter-Udinese

: Inter-Udinese Data: 9 dicembre

9 dicembre Orario: 20:45

20:45 Diretta Tv : Sky Sport

: Sky Sport Streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go e Tim Vision

Inter-Udinese sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.



Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

Lo streaming del match oltre che su Dazn potrà essere accessibile anche dalla piattaforma Now Tv, la quale consente a tutti i propri utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99€ di poter accedere ai contenuti Sky e di conseguenza alla visione della gara.

La partita Inter-Udinese potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Inter-Udinese le ultimissime:

Tante le assenze in difesa per Simone Inzaghi, che per la sfida di sabato sera dovrà fare a meno di Dumfries, De Vrij e Pavard fermi ai box. Ci sarà però il ritorno tra i convocabili di Bastoni, che potrebbe tornare a presiedere la posizione di braccetto di sinistra con Acerbi centrale e Darmian dalla parte opposta. Sugli esterni cambio solamente sulla fascia di destra, dove l’assenza di Dumfries non sarà colmata con Cuadrado, ma con l’adattamento di Davide Frattesi come quinto di centrocampo, dalla parte opposta invece, agirà il solito Dimarco. Per vie centrali, invece, ci saranno gli inamovibili Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu. Davanti coppia d’assi consuetudinaria con Martinez e Thuram.

Dall’altra parte Cioffi avrà altrettante gatte da pelare in termini di indisponibili con le assenze di Bijol, Succes, Ebosse ed Ehizibe. In difesa, al centro dello schieramento a 3, ci sarà Perez, con Kabasele e Ferreira ai lati. In attacco la manovra verrà affidata a Pereyra, il quale avrà il compito di inventare e rifinire l’azione per valorizzare i movimenti di Lucca unico riferimento centrale.ù

Inter-Udinese probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Frattesi, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi S.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: De Vrij, Dumfries, Pavard

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca. All. Cioffi



Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bijol, Brenner, Davis, Deulofeu, Ebosse, Ehizibue, Success