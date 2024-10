La partita Inter-Stella Rossa si giocherà allo stadio “San Siro” di Milano, martedì 1 ottobre, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta Tv su Sky Sport, mentre in alternativa lo streaming del match potrà essere seguito su Now TV.

Dove vedere Inter-Stella Rossa in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 1-10-2024

A distanza di pochi giorni dal successo di Udine contro l’Udinese per 2-3, l’Inter torna a respirare area di Champions League, dove nel secondo turno si confronterà con la Stella Rossa. I nerazzurri sono alla ricerca dei primi tre punti da aggiungere alla propria classifica europea dopo il pareggio contro il Manchester City nella gara d’esordio. Inzaghi si affiderà al killer istint ritrovato di Lautaro Martinez per sbaragliare la difesa dei serbi e ottenere la vittoria.

Dall’altra parte, invece, i serbi della Stella Rossa sono gli attuali comandanti della Super Liga con 25 punti totalizzato dopo appena 9 partite, gli ultimi sei dei quali arrivati contro Partizan e Zeleznicar. Dopo il KO incassato all’esordio contro il Benfica, gli uomini di Milojevic punteranno a serrare i ranghi, sfruttando al meglio gli spazi in contropiede concessi dall’Inter, nel tentativo di strappare quantomeno un pareggio e iniziare di conseguenza a smuovere la propria classifica.

Dove vedere Inter-Stella Rossa in diretta Tv e Streaming

Inter-Stella Rossa sarà visibile in diretta tv su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213). Sky da quest’anno detiene i diritti della Champions League alla pari con Prime Video, la quale propone la miglior partita del mercoledì sulla propria piattaforma.



Lo streaming, invece, sarà disponibile su Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti, sottoscrivendo l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99 euro al mese.



La partita Inter-Stella Rossa potrà essere seguita sull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente da proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Inter-Stella Rossa le ultimissime:

Turnover massiccio per Inzaghi, il quale si affiderà alla maggior parte delle seconde linee per il secondo turno di Champions. In difesa Pavard, De Vrij e Carlos Augusto saranno lanciati dal primo minuto davanti a Sommer. A centrocampo Zielinski e Mkhitaryan agiranno al fianco di Calhanoglu, mentre sugli esterni ci saranno Dumfries e Dimarco. Davanti turno di riposo per Thuram, il quale lascerà il posto a Taremi che agirà al in supporto a Lautaro Martinez.

Nella Stella Rossa, invece, Milojevic si affiderà al suo classico 4-2-3-1 dove in mediana ci sarà l’ex Milan, Krunic affiancato da Elsnik. Sulla trequarti fari puntati sul giovane talento serbo Luka Ilic, il quale insieme a Milson e Katai avrà il compito di rifornire al meglio l’unica punta, Bruno Duarte.

Inter-Stella Rossa Probabili Formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic.All. Inzaghi

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Ilic; Seol, Drkusic, Dijga, Rodic; Elsnik, Krunic; Katai, Ilic, Milson; Bruno Duarte. All. Milojevic

