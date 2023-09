Dove vedere Inter-Sassuolo in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 27-09-2023

La partita si giocherà allo stadio “San Siro” di Milano, mercoledì 27 settembre, alle ore 20:45. Il match sarà visibile in esclusiva Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

L’Inter continua il suo viaggio a punteggio pieno in classifica con cinque vittorie assestate su cinque gare disputare, l’ultima in ordine di tempo quella arrivata contro l’Empoli con uno splendido gol di Dimarco da fuori area che ha fissato il punteggio sullo 0-1. La rosa dell’Inter si è dimostrata ancora una volta molto lunga anche nella gara contro i toscani, dove Mister Inzaghi ha potuto attingere da molte rotazioni per consentire i giusti recuperi ai propri giocatori. Adesso i nerazzurri attenderanno nel turno infrasettimanale il Sassuolo, rosa che negli ultimi anni ha sempre dimostrato di saper mettere in difficoltà la retroguardia nerazzurra. Contro i neroverdi gli uomini di Inzaghi dovranno ancora una volta comandare il gioco se vorranno continuare sulla striscia di risultati positivi.

Dall’altra parte il Sassuolo di Alessio Dionisi, reduce da una roboante prestazione casalinga contro la Juventus, dove i neroverdi sono riusciti ad imporsi per ben 4-2. Il vero e proprio fiore all’occhiello della rosa neroverde è indubbiamente Domenico Berardi, autore di una prova stellare proprio contro i bianconeri che lo avevano cercato insistentemente nella scorsa finestra di mercato. Dal suo ritorno a pieno regime, il numero 10 neroverde ha consentito al Sassuolo iniziare a creare molte di più occasioni da gol e Dionisi si affiderà ancora una volta alle sue giocate per espugnare il fortino nerazzurro e continuare ad aggiornare la propria classifica.

Dove vedere Inter-Sassuolo in diretta Tv e Streaming

Inter-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva in Diretta Tv e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Inter-Sassuolo potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Inter-Sassuolo le ultimissime:

Inzaghi deve fare i conti con l’assenza oramai prolungata fino a novembre di Arnautovic e la situazione Cuadrado che resta in fase di monitoraggio. Ciò nonostante è probabile che il Mister possa optare ancora per cambiare alcuni tasselli in ottica riposo così come vistosi ad Empoli. In difesa pronto al ritorno De Vrij con Darmian e Bastoni braccetti. Sugli esterni torna titolare a desta Dumfries dopo il riposo di Empoli, mentre sulla sinistra resta imprescindibile Dimarco. Al centro Barella e Frattesi pronti a partite per la prima volta insieme con Mkhitaryan che dovrebbe rifiatare. Davanti coppia inamovibile Matinez-Thuram con Sanchez pronto a subentrare.

Nei neroverdi saranno pochissimi i cambi di formazioni disposti da Dionisi rispetto agli undici titolare scesi in campo contro la Juventus. Difesa a quattro composta da Vina e Toljan, terzini con Erlic e Viti centrali. A centrocampo Boloca e M. Henrique a schermare la difesa e a sostegno della batteria di trequartisti composta da Berardi, Bajrami e Laurientè. Davanti, unica punta, Pinamonti.

Inter-Sassuolo probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer, Darmian, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco, Thuram, Martinez. All. Simone Inzaghi

Sassuolo (4-2-3-1): Cragno, Vina, Viti, Erlic, Toljan, Boloca, Henrique, Laurientè, Bajrami, Berardi, Pinamonti. All. Alessio Dionisi