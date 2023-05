Dove vedere Inter-Sassuolo in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 13-05-2023

Dove vedere Inter-Sassuolo , match valevole per il 35° turno di Serie A.

La partita si giocherà allo stadio “San Siro” di Milano, sabato 13 maggio, alle ore 20:45. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

Un’Inter roboante quella vista nella gara d’andata della semifinale di Champions League contro il Milan vinta per 0-2, dove i nerazzurri si sono imposti con i gol di Dzeko e Mkhitaryan, facendo di fatto un passo consistente verso la finale di Istanbul. Simone Inzaghi ha dimostrato nell’ultimo mese di essersi riappropriato delle redini della propria rosa e questo lo si percepisce soprattutto sul campo, dove i calciatori sembrano aver ritrovato la giusta coesione di squadra, elemento che si sta rivelando fondamentale in quest’ultima fase della stagione. Adesso l’Inter dovrà superare un altro ostacolo molto ostico, ovvero il prossimo match di campionato in programma sabato sera contro il Sassuolo a Milano. I nerazzurri avranno il compito di non snobbare la partita e di mettere in campo lo stesso atteggiamento intravisto nelle ultime uscite per poter portare a casa il bottino pieno e avvicinarsi sempre di più alla qualificazione alla prossima Champions League.



Dall’altra parte il Sassuolo di Alessio Dionisi, reduce dagli ultimi due insuccessi nelle ultime due di campionato, la sconfitta di Roma contro la Lazio e il pareggio casalingo contro il Bologna. I neroverdi sono attualmente 13° in classifica, con ben 44 punti totalizzati sin qui e ampiamente fuori da ogni rischio retrocessione, nonostante ciò il Sassuolo vorrà sicuramente onorare il campionato e cercar di scalare ancora qualche posizione in vista delle ultime 4 gare da disputare, infatti, tra il 13° posto e l’8° distano soltanto due punti e l’obiettivo dei neroverdi resta, dunque, quello di terminare la stagione nella parte sinistra della classifica.

Partita: Inter-Sassuolo

Inter-Sassuolo Data: 13 maggio

13 maggio Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Sky

Sky Streaming: Tim Vison, Dazn, SkyGo

Inter-Sassuolo sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

La partita Inter-Sassuolo potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Inter-Sassuolo le ultimissime:

Molto probabilmente rivedremo ancora una voltra tra le fila nerazzure il classico gioco della coppia offensiva innescata da mister Inzaghi da qualche mese a questa parte. Nella gara contro il Sassuolo sono, dunque, pronti a partire dall’inizio Lukaku e Correa. Mentre a centrocampo dovrebbe rifiatare Barella per lasciare il posto a Brozovic in mediana con Calhanoglu e Mkhitaryan mezzali. Così come il ritorno di Gosens sull’out di sinistra per far rifiatare Di Marco. In difesa pronto D’Ambrosio al posto di Darmian.



Nel Sassuolo solito 4-3-3 con il ritorno di Laurientè e Pinamonti nel tridente offensivo al posto di Bajrami e Defrel, partiti titolare contro il Bologna. A centrocampo resta vivo il ballottaggio per una maglia da titolare tra Henrique e Thorstvedt, con il brasiliano leggermente favorito sul norvegese.

Inter-Sassuolo Probabili Formazioni:

Inter (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryn, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Correa, Lukaku. All. S. Inzaghi

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ruan, Erlic, Rogerio; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi