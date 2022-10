Dove vedere Inter-Salernitana in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 16-10-2022

Inter-Salernitana: dove vedere il match valevole per la 9° giornata di Serie A Tim.

La partita si giocherà allo stadio San Siro di Milano, domenica 16 ottobre alle ore 12:30. La gara sarà visibile in diretta tv e streaming sia su Dazn, sia su Sky, dove sarà possibile vedere la partita in streaming sul canale Sky Go. Un’altra opzione che permette a chi è abbonato alla piattaforma di accedere ai contenuti Sky e di conseguenza anche allo streaming del match.

Inter-Salernitana



L’Inter esce dal Camp Nou a testa alta, siglando un 3-3 importantissimo in ottica qualificazione. Nella partita andata in scena nel mercoledì sera di Champions League, i neroazzurri contro ogni pronostico mostrano già dai primi minuti di poter far male ai blaugrana, infatti, Dzeko dopo appena 10 minuti colpisce la traversa, con la palla che carambola sulla linea e termina fuori. Dopo mezz’ ora di un’ottima Inter, però, arriva il gol del Barca con Dembelè che si fionda su un passaggio messo in mezzo da Sergi Roberto, con il francese che da due passi mette dentro. Nella ripresa, l’Inter cambia marcia, segnando prima con Barella che mette a segno un gol da attaccante puro e poi, con Martinez e Gosens, soltanto la doppietta di Robert Lewandowski e il gol mangiato all’ultimo istante dal giovane Asllani negano all’Inter una vittoria storica che avrebbe significato la qualificazione aritmetica.



Inzaghi sembra aver ritrovato la giusta quadra del gruppo, con un Inter che riesce finalmente ad esprimere il calcio visto l’anno scorso, combinandolo con la giusta gestione della partita. Ora l’Inter è tornata ad essere padrona del suo destino in Champions con il prossimo obiettivo di ritornare ad essere protagonista anche in serie A, consapevole del fatto di essere partita in ritardo rispetto alle altre.



Domenica gli uomini di Inzaghi dovranno affrontare un’altra grande insidia, la Salernitana di Davide Nicola, che, dopo un periodo di blackout in campionato, è tornata a vincere rocambolescamente nel weekend scorso all’ultimo istante contro il Verona con il gol di Dia, che porta la squadra campana a 10 punti in classifica. Sicuramente il progetto societario del club campano, dopo l’arrivo del presidente Iervolino, è diventato molto più ambizioso, vista anche la grande sessione di mercato estiva fatta dalla Salernitana con gli arrivi di Candreva, Maggiore, Dia, Piatek, calciatori di spessore che dovranno aiutare il club campano a raggiungere la soglia salvezza nel minor tempo possibile.

Dove vedere Inter-Salernitana in Diretta Tv e Streaming

Partita: Inter-Barcellona

Inter-Barcellona Data: 16 ottobre

16 ottobre Orario: 12:30

12:30 Canale tv: Dazn

Dazn Streaming: Dazn-Tim Vision, Sky

Inter-Salernitana sarà trasmessa diretta streaming su DAZN, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una TIMVISION BOX, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport, mentre non potrà essere visibile in chiaro.

Inter-Salernitana ultimissime:

Tra i neroazzurri ancora indisponibili Lukaku, Brozovic e Correa. Per mister Inzaghi ci sono state molte risposte positive nel match di Champions, prima fra tutte quella di Gosens, che dopo esser stato chiamato in causa, entra e segna il terzo gol neroazzurro. Proprio la gara contro la Salernitana potrebbe essere un ottimo pretesto per dare un po’ di continuità al tedesco. In difesa dovrebbe rivedersi Acerbi, che ormai si contende in tutte le partite una maglia da titolare con De Vrij. Come Gosens, anche Bellanova potrebbe far rifiatare Dumfries, ma resta in vantaggio Darmian sulla fascia destra per far riposare l’olandese.

A centrocampo potrebbe rivedersi Asllani con Barella e Calhanoglu mezzali. Davanti Inzaghi potrebbe optare per affiancare Mkhitaryan a Lautaro per non rischiare ancora Dzeko, visto l’innumerevole quantitativo di partite concentrate in così poco tempo.



Davide Nicola dovrà fare a meno di Radovanovic, espulso nella gara contro il Verona. Il dubbio dell’allenatore ex Crotone sta nel confermare o meno il 3-5-2 visto all’Arechi domenica scorsa oppure optare per un 4-4-2, data anche la mancanza di Radovanovic, con Vilhena e Maggiore in mezzo al campo. Davanti tornerà Dia dal primo minuto, a discapito di Bonazzoli, per affiancare Piatek.



Inter-Salernitana Probabili Formazioni

Inter (3-5-2): Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Di Marco, Asllani, Calhanoglu, Barella, Darmian, Mkhitaryan, Martinez. All. Simone Inzaghi.





Salernitana (3-5-2): Sepe, Gyomber, Daniliuc, Pirola, Candreva, Coulibaly, Botheim, Maggiore, Mazzocchi, Piatek, Bonazzoli. All. Davide Nicola.