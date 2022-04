Dove vedere Inter-Roma in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 23-4-2022

Dove vedere Inter-Roma, 34° Giornata di Serie A, Sabato 23 Aprile 2022 alle 18:00. Il match dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Emozioni e grande spettacolo allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano dove l’Inter di Simone Inzaghi cercherà di incrementare il vantaggio in classifica e alimentare le speranze scudetto contro la Roma del grande ex Josè Mourinho che, invece, ha grandi ambizioni europee e non mollerà la Champions League finché non sarà la matematica a deciderlo.

Si prospetta, dunque, un Inter-Roma di altissimo livello e molto diverso rispetto alla gara d’andata dove una Roma in crisi di risultati e infortuni, lasciò totalmente la presa ad un’Inter arrembante.

Oggi, la Roma è una delle squadre più in forma del campionato e dopo aver fermato il Napoli sull’1-1 vuole attuare lo scherzetto anche ai danni dei nerazzurri.

Mourinho ha voglia di uscire vincente dalla sua gara da ex nello Stadio che più di tutti lo ha amato dove, però, ha perso in maniera amara il confronto in Coppa Italia.

L’Inter non ha ancora raggiunto i livelli di gioco e di forza avuti nel match d’andata, ma dopo il Derby d’Italia vinto, la squadra sembra aver ritrovato grandi motivazioni e buone prestazioni.

La finale di Coppa Italia raggiunta e la possibilità di potersi portare a casa due trofei è ghiotta e la stagione dell’Inter potrebbe risultare addirittura migliore della cavalcata di Conte.

Tutto, però, sarà messo sul piatto nel match contro la Roma che vuole fortemente la vittoria e dimostrare di poter essere una delle potenziali grandi del prossimo campionato.

Guarda Inter Roma in Diretta Streaming su DAZN!

REGISTRATI SUBITO!

Come vedere Inter-Roma in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Inter-Roma

: Inter-Roma Data : Sabato 23 Aprile 2022

: Sabato 23 Aprile 2022 Orario : 18:00

: 18:00 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra l’Inter di Simone Inzaghi e la Roma di Josè Mourinho , il 23 Aprile 2022, alle ore 18:00 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Inter Roma in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Inter Roma, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Guarda Tutte le partite di Serie A 2021-22 in Diretta su DAZN

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Dove ascoltare la Radiocronaca di Inter-Roma

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Inter-Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Inter-Roma

Jose Mourinho ritrova l’Inter e San Siro da avversario

L’Inter ospita la Roma al San Siro e Inzaghi ha intenzione di utilizzare tutti i suoi migliori effettivi.

Dovrebbero, infatti, esserci pochi dubbi su chi giocherà contro i giallorossi con l’attacco che sarà composto da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.

Spazio, dunque, ai titolarissimi con Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic; Dumfries e Perisic sugli esterni e Barella insieme a Brozovic e Calhanoglu a centrocampo.

La Roma, invece, qualche cambiamento lo dovrà operare soprattutto vista la squalifica di Zaniolo.

Mkhitaryan tornerà in posizione di trequartista lasciando a Sergio Oliveira la maglia da titolare sulla mediana. Il portoghese giocherà insieme a Cristante in quel reparto, mentre sarà Pellegrini ad affiancare l’armeno dietro l’unica punta, ovvero Tammy Abraham.

Nessun cambiamento sia in difesa, sia sugli esterni con Rui Patricio in porta, Mancini, Smalling e Ibanez in difesa e Karsdorp e Zalewski a giocare sulle fasce.

Le probabili formazioni di Inter-Roma

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham. Allenatore: José Mourinho.