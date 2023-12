Dove vedere Inter-Real Sociedad in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 12-12-2023

La partita si giocherà stadio “San Siro” di Milano, martedì 12 dicembre alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di Streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti, attraverso l’attivazione del pass sport, di accedere ai contenuti calcistici di Sky.

L’Inter continua ad essere la padrona indiscussa della Serie A, con l’ennesimo successo contro l’Udinese arrivato nell’ultima di campionato per 4-0, i nerazzurri si sono riappropriati della testa della classifica e adesso puntano alla vetta anche del Gruppo D di Champions. Gli uomini di Inzaghi adesso avranno il compito di misurarsi con la Real Sociedad nell’ultimo turno del girone per ambire a strappare il primo posto e sperare di conseguenza in un sorteggio più amichevole nella fase successiva degli ottavi. I nerazzurri, però, dopo l’1-1 dell’andata al San Sebastian e la differenza reti a favore degli spagnoli, devono obbligatoriamente puntare alla vittoria per sperare nel sorpasso in vetta.

Dall’altra parte della medaglia la Real Sociedad, attuale quinta forza del campionato spagnolo e comandanti del Gruppo D di Champions. Anche gli spagnoli capitanati dal tecnico Alguacil sono reduci da un lungo periodo di forma ottimale, con l’ultimo insuccesso risalente allo scorso 4 novembre. La rosa spagnola ha ampiamente dimostrato fin qui di meritare l’attuale posizione di classifica, riuscendo a mostrare la sua supremazia contro tutte le avversarie del gruppo, inclusa l’Inter, che nella gara d’andata ha subito il forcing degli spagnoli per oltre 70 minuti, riuscendo a trovare il pareggio solamente sul finale. Ora l’obiettivo della Real Sociedad è quello di uscire indenne dalla scala del calcio e consolidare il primato, ma per farlo dovrà attingere ad una prestazione del tutto impeccabile.

Dove vedere Inter-Real Sociedad in Diretta Tv e Streaming

Inter-Real Sociedad sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.



Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

Lo streaming del match oltre che su Dazn potrà essere accessibile anche dalla piattaforma Now Tv, la quale consente a tutti i propri utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99€ di poter accedere ai contenuti Sky e di conseguenza alla visione della gara.

La partita Inter-Real Sociedad potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Inter-Real Sociedad le ultimissime:

Inzaghi ancora senza i rientri di Dumfries, De Virj e Pavard. In difesa, dopo l’ottima gara contro l’Udinese, verrà confermato Bisseck, con Acerbi e Bastoni a completare il reparto. Sugli esterni Darmian sarà il jolly di destra, mentre a sinistra Carlos Augusto insidia Dimarco. A centrocampo ci sarà sicuramente Frattesi che prenderà il posto di Barella, con Calhanoglu e Mkhitaryan al suo fianco. Davanti confermatissimi Thuram e Martinez, con Arnautovic e Sanchez pronti a subentrare.

Dall’altra parte 4-3-3 per Alguacil che si affiderà alla retroguardia composta da l’ex Arsenal a sinistra Tierney e Traore a destra, con Le Normand e Zubeldia al centro. Centrocampo a trazione spagnola con Mendez, Zubimendi e Merino. Davanti le frecce esterne saranno Kubo e Zakharyan, con l’ex Roma Sadiq al centro dell’attacco.

Inter-Real Sociedad probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi



REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Sadiq, Zakharyan. All. Alguacil